三少一多OUT！均衡飲食 糖尿病友也可享受美食

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣即將邁入「超高齡社會」，熟齡糖友預估持續增加。一般在建議糖尿病友的飲食原則往往忽略熟齡糖友的營養問題，導致出現「肌少症」的問題。為了讓糖友及一般民眾正視此問題，社團法人中華民國糖尿病衛教學會今（6）日特別呼籲糖友應該：增肌力、控體重、穩血糖， 才能共享大 4G、體重肌力不 NG！

全台 65 歲以上老年人口族群約有 310 萬人，約 62 萬熟齡族罹患糖尿病，佔據糖友總人數三成以上。一般建議糖友的三少一多飲食原則：如少油、少鹽、少糖、多纖維，往往忽略熟齡糖友的營養均衡問題，導致出現「肌少症」的問題。

今年76歲的陳伯伯，約十年前確診罹患糖尿病，當時因無明顯症狀，加上對糖尿病認識不完善，並無積極治療，不知不覺間竟出現牙齦萎縮、刷牙出血，甚至牙齒鬆動、掉牙等現象。再加上遵守三少一多的飲食原則，陳伯伯每天只能吃粥搭配無任何調味的蔬菜來做飲食控制，出現下肢無力、四肢麻木刺痛但仍血糖控制不佳的現象， 有如古語「視茫茫而髮蒼蒼，齒牙動搖」。

中華民國糖尿病衛教學會杜思德理事長表示，陳伯伯初就診時，相當明顯已經有了「肌少症」的問題。研究發現，熟齡族群常罹患的肌少症，除了年紀大肌肉量減低外，與糖尿病、代謝症候群等密不可分。肌少症可能會造成患者骨骼肌質量與強度逐漸的流失，若缺乏適當處理，身體功能只會愈來愈差，甚至會因增加跌倒、失能風險而進入不良健康惡性循環。因此建議糖友可藉由飲食調整，其中，六大類食物需均衡攝取，可選擇以全穀根莖類為主食，攝取足量蛋白質食物以建造肌肉，也需補充鈣質強化骨骼。

杜理事長指出，門診時常發現，糖友及家屬大多重視高血糖的控制，卻常忽略低血糖發生的可能；當低血糖發生時若未能即時正確處理，易使症狀加劇，可能引起嗜睡、意識不清、抽筋、昏迷等現象，嚴重恐致命。

杜理事長最後呼籲，以往糖友為了做好體重控制，常本末倒置，使用不正確的節食方法，反影響生活品質。中華民國糖尿病衛教學會為了扭轉大眾對糖尿病飲食的刻板印象，將迷思中不能吃的食物變成可享用的美食，推出「天菜增肌食譜」！此食譜適用於所有糖友，特別是熟齡族的資深糖友們，希望能藉此提醒糖友及大眾，擁有正確治療與體重控制觀念，用藥可選擇不會發生低血糖現象及減少血糖波動的藥物治療方式，讓血糖達標同時並減少低血糖的發生與危險性。