探索台灣120小時　與世界齊邁向永續發展

（台灣英文新聞／葉子綺 台北綜合報導）由中鼎教育基金會與台灣永續能源研究基金會聯合舉辦的「探索台灣120h」活動，董事長簡又新於7月3日的開幕儀式中表示，在5天的探索中，學員們能夠向國際社群網站發聲，與世界夥伴分享正邁向永續發展的台灣。

來自24國共48為學員，在5天的實地探索中，能深刻感受台灣的國際工程建設實力、長照保險社會關懷、生態環境教育、科技創新能量、市政服務效能、百貨流通服業的轉型、大型製造業的傳承及永續，以及從台灣的食、衣、住、行、育、樂、美的觀察、交流、討論與感想。

台灣永續能源研究基金會執行長顧洋表示，參與學員都是各校中的菁英，克服了文化差異及語文溝通的組隊障礙，才能通過兩階段評選成為正式學員。在為期5天、長達120小時從台灣北到南的實地探索挑戰，期盼同學能把體驗、感受到的台灣各面向共同分享給世界。

為讓國內外學生看見台灣工程及長照體制面向的成果，主辦單位規劃了各式各樣的參訪點，包括竹科、苗栗焚化廠、台中市政大樓等地，讓參與學生能夠深度觀察、實際走訪及體驗，並藉由社群網站分享在探索台灣的經驗與感受，向世界宣布台灣朝向永續發展的決心。



董事長簡又新與學員合影 (台灣永續能源研究基金會提供)