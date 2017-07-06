搶攻尾牙春酒百億商機 台北亞都麗緻首推超級早鳥專案

隨近年尾牙春酒市場越趨競爭，台北亞都麗緻大飯店首度提前半年即啟動尾牙春酒專案，除每桌價格仍堅持維持NT$16,000+10%起，並根據企業服委會回饋意見，自即日起至7月31日推出「超級早鳥優惠」，提供包括延長宴會服務時間並招待主廚私房料理、最高回饋2萬元餐飲抵用券及滿額加贈卓越客房住宿住宿1晚的三大限時優惠，首波鎖定外商及過往曾於台北亞都舉辦尾牙春酒之企業客戶，透過提前接單、分段優惠的餐飲策略，搶攻百億尾牙春酒商機！

而8月1日至9月30日，接力推出「早鳥專案」，除同樣可享餐飲抵用金之回饋，另加贈每桌紅酒1瓶及免收杯具清潔費的實質優惠，並提供活動主持、樂團演奏及拍照機…等加購項目，讓企業能依據各自需求，打造客製化的尾牙春酒盛宴。

台北亞都麗緻大飯店表示：「配合國內新飯店陸續投入營運，且各大婚宴會館積極搶攻尾牙春酒市場，國際觀光旅館近年多半已提前2-3個月，於9月底即推出相關優惠。今年台北亞都首度將優惠期間延伸至半年前，企業客戶可藉提前預訂尾牙春酒專案享有多項實際回饋，飯店也能預先安排服務人力，協助打造圓滿宴會；同時，企業挑選尾牙春酒場地時，除價格因素外，更在乎企業同仁是否能夠盡興，因此今年特別規劃延長服務時間，並招待天香樓主廚的私房料理，期望以貼心服務及精緻餐飲，展現企業感謝員工辛勞的真摯心意！」。

台北亞都麗緻大飯店自11月1日至明年3月31日期間，提供尾牙春酒的旺年盛會，10人起桌價自NT$16,000+10%起，另提供NT$18,800+10%、NT$20,800+10%的各式饗宴選擇，最低3桌即可預訂，同時也可依企業的不同需求，提供獨立包廂、無限暢飲、樂團及卡拉ok…等客製化選擇；尾牙春酒消費滿6萬元即加贈NT$3,000餐飲抵用券，單場額度最高可享NT$20,000回饋，也可選擇飯店行政套房雙人住宿券，適合作為企業尾牙抽獎加碼。