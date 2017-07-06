網購族當心！日本便祕偽藥含禁藥 恐致死

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）食藥署表示，海關日前攔截到來自中國大陸包裹，裝著民眾到日本旅遊常買的便祕藥，藥盒外包裝相似，但內容物發現由正版的粉紅藥粒變綠白色膠囊，更驗出2款禁藥，不僅有致癌成分，嚴重恐死亡。

食藥署表示，海關日前攔截到經由中國寄來的日本緩瀉藥快遞包裹，但內容物為綠白色膠囊，與原品粉紅藥粒不符，經食藥署化驗竟含有Sibutramine(西布曲明)及phenolphthalein（酚酞）成分，含該成分之藥品許可證早已被食藥署廢止，Sibutramine是過去知名減肥藥物「諾美婷」的成分，因為可能引發心悸、心律不整、心跳停止甚至死亡等副作用；phenolphthalein則是能促進排便的瀉藥，長期使用可能造成腹痛、電解質不平衡，且也有致癌疑慮。

自105年至106年5月底，食藥署檢驗來自海關、衛生局或警察局查獲疑似仿冒與威而鋼外觀幾可亂真的檢體共計16件，檢驗結果後發現均屬假品，部分還被摻加其他可造成嚴重副作用成分如Chloramphenicol (氯絲菌素)、2-Mercaptobenzothiazole(2-硫醇苯噻唑)及Sulpyrine(舒爾必寧)等成分。氯絲菌素會產生嚴重的再生不良性貧血，2-Mercaptobenzothiazole為致癌物質，Sulpyrine則會造成顆粒性白血球減少症、溶血性貧血及再生不良性貧血等嚴重副作用。

食藥署5日召開記者會表示，海關日前攔截到來自中國大陸包裹，裝著民眾到日本旅遊常買的便祕藥，一查卻發現粉紅藥粒變綠白色膠囊（圖），更驗出2款禁藥。

台灣民眾最喜歡在出國旅遊或網路上購買外國藥品或保健食品，食藥署提醒民眾，未經由醫師診斷，切勿任意購買及食用來路不明、標示不清或誇大療效之產品，更不要購買非當地衛生主管機關核准之藥品，並且勿將藥品當成一般商品、土產或伴手禮，餽贈親友，以免因該藥品摻加禁用毒害成分，而危害健康。食藥署將檢驗過不合格的食品及中藥摻加西藥產品、偽禁藥等相關資訊，公開在食藥署網站不合格產品專區(http://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=4486)，民眾可上網瀏覽產品有無違規紀錄。

食藥署提醒民眾，自國外帶回的藥品不可公開陳列販售，以免觸法，因凡未經核准擅自製造或輸入之偽禁藥，可依藥事法第82條，處10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；未經核准擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列者，依藥事法第83條，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5,000萬元以下罰金。