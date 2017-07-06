Android Pay第二波合作銀行商家名單曝光

行動支付服務AndroidPay於6月1日正式在台上線後，持續新增合作銀行與商家，今（6）日公布第二波合作名單，目前共有8家銀行加入，金流合作夥伴也加入藍新科技的APP。

Android Pay新增合作商家與應用程式包括全家便利商店（僅限台新銀行信用卡）、新光三越、特力屋、Gomaji；其中，Gomaji支援APP內用Android Pay付款，可購買站內餐廳、生活美容、宅配與旅遊四大頻道票券。

Android Pay金流與藍新科技的APP獨家合作，用桌機網頁結帳時，使用者可以使用藍新科技的APP掃描網頁上的QR Code，在手機上使用Android Pay結帳。

在Android Pay合作銀行方面，目前共有8家合作銀行加入Android Pay，包括6月1日上線的中國信託商業銀行、第一商業銀行；6月7日上線的台灣新光商業銀行；7月6日上線的國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、聯邦商業銀行、玉山商業銀行、渣打國際商業銀行。即將加入的還有安泰商業銀行、華南銀行。

Android Pay於2015年9月在美國首度上線。台灣是全球第13個、亞洲第4個推出Android Pay服務的國家。在此之前，Android Pay已在美國、英國、新加坡、澳洲、香港、波蘭、紐西蘭、日本、愛爾蘭、比利時、俄羅斯以及加拿大等國家上線。