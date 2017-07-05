前瞻三讀通過 總統：人民每一分錢都花在刀口上

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）立法院今（5）日通過行政院提出的「前瞻基礎建設特別條例草案」，總統府發言人林鶴明表示，總統對此表示欣慰，也感謝行政、立法兩院的合作以及全體立法委員不分朝野政黨對國家重要基礎建設更新的支持。

立法院院會今天三讀通過前瞻基礎建設特別條例，建設項目包含軌道、水環境、綠能、食安與少子化等8項；預算以4年為期程，預算上限則為新台幣4200億元，並有究責規定。

林鶴明說，總統認爲，政府規劃「綠數水道鄉」五大領域的基礎建設，就是為了加速國家基礎建設的投資與更新，提供新一階段國家經濟升級轉型最迫切需要的發展動能，同時更全面性的提升國人生活品質。

她特別提及，近期國際上包括世界經濟論壇（ＷＥＦ）、洛桑管理學院（ＩＭＤ）的世界競爭力報告都明確指出，當前台灣經濟發展方向正確，各項競爭力逐漸提升，唯獨基礎建設相對落後，必須儘速更新，才能迎頭趕上。

林鶴明接著表示，總統期許行政部門在接下來相關建設推動的過程中，都能秉持審慎、透明的基本原則與各界良好溝通，並以最好的執行力向社會證明，政府不僅把人民的每一分錢都花在刀口上，並且讓這些基礎建設的更新發揮最大的效果。

林鶴明指出，在這次前瞻建設的討論過程中，看到各地民意對於區域發展的重視與期待，總統希望未來各項建設的陸續完成，能根本解決長久以來城鄉發展失衡的問題，讓每一個地方國人都能同樣享有便捷、安全與進步的高品質生活。

林鶴明指出，在這次前瞻建設的討論過程中，看到各地民意對於區域發展的重視與期待，總統希望未來各項建設的陸續完成，能根本解決長久以來城鄉發展失衡的問題，讓每一個地方國人都能同樣享有便捷、安全與進步的高品質生活。

此外，對於相關建設方案的預算審查，總統也期許預算審查能夠理性討論，化異求同，為人民生活品質與國家建設攜手努力。