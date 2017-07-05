科技進步 秘魯科學家重建古文明領導人面貌

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）隨著科技進步，了解古文明變得容易許多，借助科技，不但可以重建建築的樣貌，還可以重現古人的面容。

2006年，秘魯科學家在秘魯西北海岸的拉利伯塔德大區(La Libertad)發現一個古文明「莫切文明」，這個比知名的印加文明還要古老的文明大約滅亡於西元700年左右，考古學家發現了大量神廟、宗教場所的遺跡，其中最重要的發現，莫過於「卡奧夫人」(Lady of Cao)的木乃伊。

卡奧夫人的木乃伊是在該地最大、已坍塌的泥土造金字塔「瓦卡考维耶尤」(Huaca Cao Viejo)中被發現，考古團隊的成員海梅(Luis Jaime Castillo)指出，卡奧夫人大約在1700年前去世，不只是該文明的女祭司，藉由掌控祭典儀式，她曾經以領導人的身份君臨這個古文明。

科學家在分析木乃伊的顱骨結構與屍體後，成功利用3D列印的技術重建了女祭司的面貌，讓世人得以一窺莫切文明最早的女性領導人，究竟長什麼樣子，秘魯文化部長Salvador del Solar說，卡奧夫人擁有突出的顴骨，這是秘魯人常見的面部特色，可以說是預料中的事情。

卡奧夫人大約在20歲左右就過世，可能是死於難產，腳上、臉上都刺有毒蛇和蜘蛛的圖樣，墓穴的陪葬物極為豐盛，除了有皇冠和金、錫製品外，還有包括兩把巨大的作戰用木棍和23枝擲矛器在內的大量武器，象徵著她的重要身份。

在莫切文明的挖掘當中，卡奧夫人是考古學家發現的第八名女性祭司，前面的七名也都是女性，在此之前，考古學家一般相信只有男性能在莫切文明據有高位，然而事實似乎不是如此，現在科學家認為，卡奧夫人很可能是秘魯地區，最早的女性領導人之一。