回應北韓發射飛彈 美韓「回禮」試用飛彈系統

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）面對北韓「成功發射」洲際彈道長程飛彈，美國選擇用最直接的方式來給予警告，那就是與南韓的聯合軍事演習。

美軍在昨(4)日甚至進一步釋出了ATACMS炮兵飛彈系統(Army Tactical Missile System)和南韓軍隊的玄武三型彈道飛彈系統(Hyunmoo Missile II)，進行共同射擊的影片，影片中，兩架陸基飛彈車分別發射兩枚飛彈，最後飛彈墜入南韓海域。

駐紮在南韓的美國第八軍團發表聲明指出，雖然美韓聯盟致力於維持朝鮮半島的和平與繁榮，一旦有戰事發生，這兩款飛彈系統足以讓聯軍在任何天氣狀況下發動攻擊，五角大廈發言人Dana W. White並表示，美軍在維護盟邦安全上永遠都有充足的準備，也絕對會以全力防禦北韓逐漸升高的威脅，重申協防南韓的承諾，以及保持朝鮮半島非核化的決心。

自從北韓開始進行核子試爆和飛彈試射後，面對一次一次的步步緊逼，美韓兩方所做出的回應也開始升級，昨晚，美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)正式確認北韓成功試射洲際飛彈後，表示北韓造成的威脅已經進入「全新的階段」，並誓言尋求國際共同合作，對北韓施加更大的壓力。

本次北韓試射的飛彈是火星-14(Hwasong-14)，是基於舊款中程導彈改良而成的洲際彈道飛彈，火星-14的前身火星-13(Hwasong-13)在2012年首次亮相，北韓官方宣稱該飛彈已經開始使用可迅速攻擊的固態燃料，不但射程長達6000公里，還可以裝載核子彈頭，然而，依照北韓每次試射都大張旗鼓的慣例，由於外界並沒有發現任何該飛彈進行試射的徵兆，以此推斷應只是模型。

然而，4日進行試射的火星-14升空速度達到21馬赫，美韓兩國推斷該飛彈射程最少應有5500公里，不只可以攻擊關島、夏威夷等美國海外屬地，最遠甚至可以直擊阿拉斯加，部分南韓軍事專家還認為，美國本土西岸的舊金山等大城市，也有被攻擊的可能性。

北韓進行試射後，美國總統川普首先在推特上批評中國「努力不夠」，還譏笑金正恩「沒有其他事情好做，只會射飛彈」，然而，用手指著其他人叫罵很簡單，北韓的問題究竟該如何解決，似乎才是各國首先應該思考的問題。