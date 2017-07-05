美國獨立宣言 : 一位犯人的簽名

（台灣英文新聞/實習編輯 王正皓 綜合外電報導 ）紐澤西議員Richard Stockton在1776年11月,簽署完美國獨立宣言之後的幾個月被英國政府囚禁。而當時的他全心奉獻在美國獨立革命上,卻因不知何時傳起的謠言被送入監獄,他在美國獨立宣言上的簽名也遭到了駁回。

美媒Quartz報導，1776年的11月23日,議員代表Elbridge Gerry寫了一封信給在麻薩諸賽州的James Warren,信裡提及了Stockton 要求上訴並希望被赦免,而James Warren希望膽小的輝格黨成員能跳出來聲援他。但根據獨立宣言後裔協會的說詞,這段敘述並不存在。協會表示身為美國獨立宣言的創始人之一的Stockton對美國的忠誠因為一段錯誤的謠言和未經證實的言論而遭到懷疑。此協會又再次反駁,在Skockton被釋放之後的第二個月,一封寄往英國議會的信當中William Howe將軍寫道，並沒有人向當時的領導人尋求過特赦。

究竟誰是對的呢?這是能被證實的。位於紐澤西的普林斯頓大學的資料記載，在Stockton被釋放後英國曾找他簽訂有關於對英國國王效忠的條約,但是被他回絕了，之後簽署新紐澤西州議會規章並誓言對議會效忠。

雖然Stockton在1781年死於癌症,但謠言從未停息過，畢竟他是唯一一位簽署美國獨立宣言卻曾入獄的議員。