麗晶酒店與BIM集團 於越南富國島籌建麗晶酒店與豪邸

麗晶酒店集團董事長潘思亮上週在越南河內市與當地知名的BIM集團董事長Doan Quoc Viet共同簽屬合作協議，麗晶酒店將接受其委託、負責經營管理其位於越南富國島的酒店與豪邸建案，該建案在籌備期間就已經榮獲2017年亞太建案大賞(Asia Pacific Property Awards)越南最佳新酒店的建築與設計獎，按照工程進度推估，富國島麗晶酒店(Regent Pho Quoc)將在2019年開幕迎賓，成為麗晶旗下全球第九個據點；這也是麗晶繼黑山港以及雅加達之後、第三個擁有豪邸項目的複合式酒店物業。
BIM集團董事長Doan Quoc Viet在簽署儀式完成之後表示：「麗晶是全球知名的頂尖奢華酒店品牌，源自於亞洲的品牌精神在越南主要的目標市場如中國、日、韓、美國等地都有極高的知名度，經營團隊在硬體設計上擁有獨到的見解，加上品牌在軟體服務上的高規格要求，勢必可以為越南富國島的觀光酒店市場建立全新的成功標竿。」
麗晶酒店董事長潘思亮也說：「亞洲市場在麗晶集團的全球擴展佈局計畫當中，佔有極大的比重，其中我們也特別看好東南亞各國，越南有著蓬勃發展的觀光產業，頂級觀光酒店業也有著令人期待的發展潛力。」潘董事長強調：「集團在經營管理酒店合併豪宅的複合式物業中，擁有長足的經驗，從黑山港麗晶酒店成功的模式中便可得知，今年七月，黑山港第二期的泳池俱樂部宅即將問世、為頂級旅遊以及住宅品味再創高峰。位於印尼雅加達的麗晶酒店與豪邸也在積極的興建當中，籌建期間就已經獲得四座設計大獎肯定，令人興奮且充滿期待。BIM集團是越南多角化經營的大型企業中的翹楚，在地產開發、進出口漁業以及連鎖教育、餐飲、健康產業面都有著成功且受人矚目成果，雙方緊密合作，必定可以攜手創造雙贏，共同將非凡的麗晶體驗帶入越南。」