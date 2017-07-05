麗晶酒店與BIM集團 於越南富國島籌建麗晶酒店與豪邸

麗晶酒店集團董事長潘思亮上週在越南河內市與當地知名的BIM集團董事長Doan Quoc Viet共同簽屬合作協議，麗晶酒店將接受其委託、負責經營管理其位於越南富國島的酒店與豪邸建案，該建案在籌備期間就已經榮獲2017年亞太建案大賞(Asia Pacific Property Awards)越南最佳新酒店的建築與設計獎，按照工程進度推估， 富國島麗晶酒店(Regent Pho Quoc) 將在2019年開幕迎賓，成為麗晶旗下全球第九個據點；這也是麗晶繼黑山港以及雅加達之後、第三個擁有豪邸項目的複合式酒店物業。

BIM集團董事長Doan Quoc Viet在簽署儀式完成之後表示：「麗晶是全球知名的頂尖奢華酒店品牌，源自於亞洲的品牌精神在越南主要的目標市場如中國、日、韓、美國等地都有極高的知名度，經營團隊在硬體設計上擁有獨到的見解，加上品牌在軟體服務上的高規格要求，勢必可以為越南富國島的觀光酒店市場建立全新的成功標竿。」