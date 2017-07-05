「三伏貼」抗敏？ 先從改變3種NG行為做起

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）中醫提倡盛夏貼「三伏貼」可以抗敏，但你以為貼了三伏貼就無敵了嗎？中西醫師表示，若不改變生活、飲食習慣，仍將埋下秋冬過敏症狀大爆發的種子，因為過敏之所以在秋冬症狀加劇、頻率增加，有可能是夏季錯誤行為累積而來。

台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄醫師以西醫理論解釋，過敏體質的形成是導因於身體免疫細胞TH2活性較強，為了抵禦過敏原釋出組織胺造成紅腫、充血的現象。過敏民眾如欲降低對過敏發作頻率，提前預防秋冬過敏，應該從症狀較和緩的夏季開始著手，降低隱性過敏的發炎頻率、調整體質，提升免疫細胞TH1的活性，平衡免疫細胞TH2活性。

中國醫藥大學附設醫院中醫兒科主任顏宏融醫師也強調，根據中醫理論，過敏的人多是虛寒性體質，通常體內正氣不足，造成容易被外邪(如過敏原、冷刺激)影響。若體內長期正氣不足、失衡，體質就會長期偏向邪氣旺盛的過敏反應路線，也就是TH2較活躍的免疫走向。甚至有可能誘發過敏基因表現增加，讓原本小時候過敏症狀不嚴重的民眾，就此開啟過敏生涯。

陳欣湄醫師提醒，以下3種夏天常見的NG行為，更將埋下秋冬過敏症狀大爆發的種子。

NG1 ：冷氣冰品不離身

天氣熱很多人愛吃冰、吹冷氣，頻繁進出冷氣房。冷熱快速交替之下，容易造成冷刺激，出現打噴嚏、鼻塞、流鼻水等鼻過敏症狀。

NG2 ：環境不清惹塵蟎

塵蟎靠食用人體的皮脂分泌物或角質為生，平均一條棉被可棲息20萬∼70萬隻塵蟎。而夏季高溫潮濕再加上人體流汗，更將導致棉被上塵蟎、黴菌等過敏原大量孳生。若維持與秋冬同樣的寢具清潔頻率，過敏症狀恐難斷絕。

NG3 ：隱性過敏發炎不理睬

夏天過敏症狀通常較不明顯，多數人會選擇忍一忍就過或放著不管，而未採取積極的治療手段。事實上當身體長期處於隱性發炎狀態，長期下來容易讓免疫系統傾向過度反應，久而久之，會增加過敏反應的次數，甚至會加重過敏的嚴重性。

結合過去中醫常提及「冬病夏治」的概念，提醒有過敏體質的人，若不想秋冬時被過敏纏身，從夏季就有計畫地調整體質及提升免疫力。顏宏融和陳欣湄兩位醫師結合中西醫免疫同源理論，攜手推出「調整過敏體質333守則」，建議三伏天搭配三伏貼，幫助身體提高免疫抵抗力；平常時可補充通過國家健康食品認證，且含有三種益生菌(LP、NCFM、LGG)之一的機能優酪乳或益生菌膠囊，增加免疫細胞TH1活性，降低免疫細胞TH2活性，減低細胞釋出組織胺造成紅腫，避免長期處於發炎狀態。