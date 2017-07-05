科學家研究 : 猩猩食物能治療人類疾病

（台灣英文新聞/實習編輯 王正皓 綜合外電報導 ）在西非,野生猩猩會攝取一些叢林植物來避免熱帶細菌的感染,而有著98%相同基因的人類或許也能從中有效獲得治療。

象牙海岸成立了一個小組專門尋找這些植物並研究是否能運用在人類的身上。至今已經證實了它們的確能在培養皿有效殺死細菌,而有些甚至可以遏止癌細胞的擴散。這項新發現或許真能製作出抗生素、抗真菌或實際運用在治療癌症上。

不過這一切都還是未知數, Quartz引述植物學家Constant Ahoua指出，這27種能被猩猩攝取的植物還不能運用在現今的藥物上。實驗報告顯示,只有18%有辦法對抗細菌,5%能預防酵母菌感染。接下來Ahuoa會繼續完成有關於抗癌症的文章,發表他對兩種植物萃取物能抑制致癌酶的新發現。

你知道嗎?猩猩還不是唯一會自我治療的動物。在肯亞,懷孕的母象會食用特定的樹葉來誘發分娩,而印度的野豬會咀嚼樹根來擺脫寄生蟲。常見的貓和狗也會藉由吃草來進行催吐。這些動物的行為有可能是天生俱備或也可能是經由學習而來。

從動物的行為裡學習如何進行藥物合成及使用已不再是空談,有著生物多樣性的叢林的非洲也將會是科學家持續研發新藥物的地點,如果新藥物能在白老鼠上見效的話,那曾被猩猩拿來自保的植物被人類使用也不必大驚小怪。