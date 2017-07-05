7月5日台灣各報頭條速報

聯合報：洲際彈道飛彈 北韓試射成功



聯合報5日報導，北韓4日宣布當天首度成功發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），可以打擊全世界任一地點，是北韓發展以核武攻擊美國本土的分水嶺。雖然各方對這枚飛彈是否稱得上洲際飛彈的看法不一，但多數專家認為，這枚飛彈可以打到美國阿拉斯加州全境。



中國時報：前瞻砍半 一線生機？



中國時報5日報導，「前瞻基礎建設特別條例」預算砍半露出一線生機？藍委表示，藍綠有共識接受「4年4200億元」；但是，民進黨堅持軌道建設不能退讓，不可附加條件，今日朝野還會再做協商，如果協商不成，民進黨將以8年8900億元版本交付表決。



蘋果日報：貧男活活餓死癱母病兄



蘋果日報5日報導，長照悲歌！高雄市發生母子疑遭活活餓死人倫悲劇，家住鳳山五甲國宅的龔姓母子，中風雙雙住進安養院，次子沒錢支付每月4萬元費用，上月初接回兩人照顧，疑因壓力大、身心俱疲，涉嫌活活餓死母親及哥哥後，再企圖燒炭自殺未果，目前下落不明，警方昨接獲龔家女兒報案，到場發現母子陳屍床上，已腐爛長蛆，研判死亡至少10天以上。



自由時報：中國山寨半導體 歐盟兩週掃百萬件



自由時報5日報導，中國連「半導體」都山寨！歐盟反詐欺局（OLAF）3日公布，歐盟12國海關在為期兩週掃蕩仿冒品的聯合行動中，查獲從中國和香港進口一百多萬件的仿冒半導體元件裝置，包括積體電路（IC）、電晶體、二極體（diodes）、發光二極體（LED）等；這些假貨不僅可能損害電腦系統，甚至產生致命風險，使敏感的軍民用設施嚴重故障。