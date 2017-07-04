香格里拉台北遠東 豔夏芒果嘉年華

台北 7月- 熱浪來襲也不怕，香格里拉台北遠東國際大飯店讓您消暑零煩惱！赤炎夏日，除了享受冷氣拂面，消暑美食與沁涼飲品更是讓人身心舒暢，香格里拉台北遠東集結各餐廳提供消暑涼帖，包含至馬可波羅酒廊享受夏日芒果協奏曲下午茶，盡享酸甜滋味，以及品嚐新鮮獨特的台灣特產主題雞尾調酒；1樓大廳茶軒亦邀您悠閒享受多款沁涼冰茶飲品，或至The Cake Room品嚐精緻芒果甜點，徜徉豔黃芒果海；而今夏最清涼的好康是三五好友揪團至六樓遠東Café用餐，即可免費享受“超級盃”水果冰淇淋饗宴！多元消暑方式，沁涼不間斷！

​台灣在地愛文芒果，酸甜多汁，絕對是多數人的仲夏心頭好，即日起至八月底，您可以在飯店輕鬆享受這款季節限定水果，無論是至38樓馬可波羅酒廊品嚐夏日芒果協奏曲下午茶，由義大利主廚戴比達精心選配六道夏品，包括鮮蝦沙拉佐芒果醬汁、清爽開胃芒果奶酪、香醇濃郁芒果義式提拉米蘇、酥軟芒果閃電泡芙、芒果法式可麗餅及令人少女心大發的棉花糖，佐上舒心台北城市景觀，抑或是至1樓The Cake Room享用芒果螺旋卷或是芒果塔等綻放如花的夏日限定芒果甜點，每顆120元起。

若您是芒果鐵粉，六樓遠東Café絕對是您不能錯過的選擇。遠東Café特別在這熱情仲夏獻上芒果美食節，琳瑯滿目的新鮮芒果百匯，暢快過癮！不僅如此，餐廳更與您共慶夏日，無論是聚餐慶生、家庭聚會，還是好友間敘舊共聚，凡12位以上揪團用餐即免費贈送巨無霸繽紛水果冰淇淋，誠意十足，涼快無限！由飯店點心團隊豪氣製作，直徑約41公分的“超大碗”冰淇淋，份量驚人，含括超過3公斤芒果、覆盆子、抹茶、巧克力等口味的哈根達斯冰淇淋(約30杯哈根達斯迷你冰淇淋)，人數越多份量越大；上層鋪滿數不盡的鮮美芒果、酸甜甘香的鳳梨、奇異果與火龍果、香甜木瓜、哈密瓜、晶瑩芳醇的葡萄等多種時令新鮮水果，佐上絲滑即化的鮮奶油，並以軟綿綿花糖及香脆鬆餅乾裝飾點綴，繽紛奪目，甚至獻上仙女棒於旁閃耀襯托，使聚餐更顯歡樂氛圍。

而漫漫夏日，亦不妨以清爽冰涼飲品暢快降溫，1樓大廳茶軒亦獻上清香蘋果肉桂、酸甜解膩的洛神龍眼蜜等多款冰茶供您選擇，搭配閒逸的夏日氛圍與盎然的敦南街景，不下片刻，熱氣全消；抑或蒞臨馬可波羅酒廊體驗大膽創新的台灣主題調酒，選用芒果、芭樂、芋頭等在地優質的水果與食材，將其香甜淡雅抑或是濃馥滋味與不同精選酒飲巧妙結合，滋味精湛不凡，與38樓動人台北城景相伴，香格里拉台北遠東國際大飯店邀您體驗一場完美醺夏。