台北君悅凱菲屋123家庭日490無限享用各國美食

搶攻暑期餐飲商機，台北君悅酒店超人氣自助餐廳凱菲屋自即日起至26日止，特別推出親子同行之「123家庭日，爸媽陪我fun暑假」活動：凡於每週一至週三之午餐與晚餐時段， 5至12歲孩童僅需NT$490（原價NT$814，前述價格需另加一成服務費），即可享用10大主題飲食區塊超過200道無國界料理，歡迎攜家帶眷一同大快朵頤！（本活動每位成人僅可與一位孩童同行；每桌至多2位孩童。）

此外，台北君悅酒店「凱菲屋」與「彩日本料理」兩間自助餐廳，也將於7月1日起的午晚餐時段，針對5歲以下幼兒推出「寶貝套餐」，讓精緻小巧的餐點與適合孩童握持的餐具，伴隨每位小朋友度過愉悅的用餐時光。本身育有一女的台北君悅酒店執行總主廚陳萬欽師傅表示，「每位家長在帶孩子外出用餐時，不僅都希望看到自己的寶貝吃得開心，也很希望自己能有時間好好吃飯；我們的寶貝套餐，在現場服務人員詢問小朋友偏好的飲食種類後，再由師傅現場配置，希望讓親子都能好好享受由酒店精心為各位準備的各項餐食。」

無國界美食自助餐霸主─台北君悅酒店凱菲屋

位於酒店一樓的凱菲屋，由50餘位專精各國風味菜餚師傅組成的廚藝團隊，每日以盛大陣容，新鮮呈現上百道精緻美饌給各路饕家。其深具特色的開放式廚房，創下國內自助餐廳先例，不僅讓民眾親眼目睹廚藝團隊現場烹調過程，更規劃印度食尚、開胃前菜、中式美饌、西式佳餚、和風饗宴、生鮮海味、自製麵包、風味起司、點心百匯及暢飲特區等10大主題飲食區塊，每日獻上超過200道經典菜色，網羅各式佳餚美味，一網打盡各路饕家的喜好，直接引領來賓體驗一場融合視覺、嗅覺、 聽覺、觸覺與味覺的感官盛宴。

東瀛氛圍的豪華饗食空間─台北君悅酒店彩日本料理

位於台北君悅酒店三樓的彩日本料理餐廳，以其正統的大和美食料理聞名，充滿東洋元素的空間設計與深具時尚感的開放式廚房，讓每位到訪的賓客享有輕鬆愉悅的用餐氛圍。實力堅強的廚藝團隊，提供各式豐富道地的日式美味，搭配獨具現代風格的菜色擺飾，令人垂涎。自助式餐檯供應多種新鮮壽司、生魚片、燒烤、炸物及現製料理，人氣推薦料理更包括：炭烤魚下巴、炭烤羊排、牛排、鐵板牛肉（紐、澳牛）、生魚片、各式鮮蟹等美饌，更不定時推出季節料理美饌，歡迎所有賓客大啖獨具特色的日式自助饗宴。