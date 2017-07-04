4年前遭海燕重創  菲律賓面對天災的重生

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）2013年11月8日，強颱海燕(菲律賓當地稱為尤蘭達颱風)以風速最高之姿登陸菲律賓，引起的猛烈風力與沖上陸地的暴潮帶來毀滅性破壞，在狂掃菲律賓中部3日後，官方統計死亡人數高達6,300人、受影響人數達1,124萬人，經濟損失約344億披索(約新台幣231億)。

海燕颱風不僅是西北太平洋有記錄以來第二強的熱帶氣旋，也是自1990年來菲律賓最嚴重的颱風災害，造成無數家庭毀滅，菲律賓總統更在11月11日宣布國家進入災難狀態。

菲律賓Rappler新聞網報導，位於馬尼拉東南方的獨魯萬市(Tacloban)有一座巨蛋，在2013年風災時做為提供其他重災區居民的臨時庇護，如今，巨蛋內部成立了一座尤蘭達颱風博物館，也身兼天災發生時的避難場所。

獨魯萬市副市長Jerry Yaokasin說，每當遊客第一次造訪這裡，就能看到超級颶風留下的痕跡，很難想像當時這裡是如何抵抗巨大暴潮的沖擊，他說，「遊客可以進入巨蛋內部，想像當年是要怎麼緊抓身邊堅固的東西才能免於被大浪襲捲。」

Yaokasin說，這座博物館的目的，是政府希望讓民眾記得這場災難的歷史，人們將不會再輕忽氣候變遷的影響，「所有被摧毀的設施和在Barangay Anibong遺留的船艦都是尤蘭達颱風下倖存的證明，這些都會在博物館內保存，確保那些犧牲的生命不會被遺忘，而那些倖存者的故事能繼續被更多人分享。」

近年來巨蛋週遭也興建了許多餐廳和飯店，本地與外國遊客漸漸增多，大部分是好奇獨魯萬是如何從颱風的摧殘中重生。

Yaokasin說，「我們不想『淨化』這些故事，只想將真正的殘骸照片和當年景象完整呈現在大眾面前。」

巨蛋的外部是紀念公園，所有犧牲者的姓名都被銘刻在這裡，而對於當年援助菲律賓的各國，也會將各國國旗擺進博物館內以表感謝，表達菲律賓社會與世界各國攜手重建新生的歷史。