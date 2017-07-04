土地銀行「時空逆旅-琹川詩畫展」精彩登場

土地銀行繼「〇〇〇創作展」深獲好評後，盛情邀請琹川老師自2017年6月26日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「時空逆旅-琹川詩畫展」。

琹川老師，本名洪嘉君，1960年出生台灣省台南市新營人，輔仁大學中文系畢業，師範大學國文研究所結業。少時即愛好繪畫與文學，1990年向倪占靈老師習繪水墨花鳥，之後隨石雲華老師學水墨山水，2000年跟高好禮老師學習素描及油畫，2003年於彭康隆老師的林布蘭畫室研習油畫十餘年。曾多次參加新店市百位藝文家聯展及一票人票畫空間等其他聯展；2007 年受邀於新店文史館舉辦《因為有光──琹川油畫暨創作個展》之後於市立圖書書館、畫廊、文藝空間等多次舉辦個展。詩畫作品自2010年至今陸續發表於人間福報副刊的「浮世畫框」；油畫作品《供花》及《天馬行空》現為國家圖書館典藏。文學方面琹川老師曾獲中國文藝創作獎章、吳濁流文學新詩獎、全國優秀青年詩人獎、鹽分地帶文學獎及其他等多項獎。出版著作有《寂靜對話──琹川詩畫集》；新詩評論集《詩在旅途中》；詩集《凝望時光》、《風之翼》、《琹川短詩選》(中英對照)、《在時間底蚌殼裡》、《飲風之蝶》、《琹川詩集》；散文《種藍草的女子》，小說《夢裡玫瑰》和其他專著等十餘部。

油畫大師龐均說：「琹川對繪畫的興趣取於油畫材質。詩人的畫自然重於視覺的文學性、詩性。畫家的畫多半重於視覺的色彩感情與肌理的生命性、筆墨之趣。倘若畫家之作意境超凡，想必文學修養非同一般。」、「在五彩繽紛、世俗、市井、生態嚴重破壞的現代，琹川默默地與天、地、物，寂靜地對話，乃是一股清流於人間，她不求名利，只求表述，傾吐心聲，其人品、詩品、畫品難能可貴。」旅美詩畫家謝勳言:「琹川的畫，不論是油畫或粉彩，不論觸及的是季節、花木、靜物、親情或旅遊感觸，總是用色柔和，明暗色彩和區塊形狀的對比含蓄，讓人看了心中頓時溫暖和禪味交加。而她的詩給人的感覺，往往從煩雜的日常生活中抽離出一種安靜的雅緻。」

琹川老師的畫，題材大多取自於生活周遭，尤其是她深愛的大自然及旅行所見之景物，以詩人的心靈筆觸，細細描繪，色調柔和，有著沉穩柔靜的氛圍，讓人不知不覺想多停留細細品味；近年琹川老師的畫更嘗試於虛與實之間，尋求一個詩意的平衡點。琹川老師說:「 從詩到繪畫，或者從繪畫到詩，心靈的觸動藉由筆尖靜靜地流出，忘情留連其間，只為了宿命般無以言喻對美的追尋，對生命的探索。」

因為熱愛，所以用心；因為用心，而與眾不同。這次的詩畫展集結了琹川老師歷年來最優質的作品，歡迎各界朋友蒞臨鑑賞，共同感受琹川老師深厚的文藝造詣。

土地銀行向來熱心社會公益，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，本展次自2017年6月26日起，於該行總行「館前藝文走廊」(臺北市館前路46號)開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），2017年7月14日中午12時卸展。