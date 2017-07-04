〈時評〉今日香港，明日台灣

中國國家主席領導人習近平對於香港劃出清楚的底線，就是不允許港獨，這是一個兩制下的最終結果與定論。台灣和中國之間，絕不能走向這條路，更不可能接受一國兩制的政治安排，否則，今日的香港，是明天的台灣。

香港回歸20週年，習近平在新任香港特首林鄭月娥的就職典禮上，用不少篇幅在形容一國兩制帶給香港的優勢，包括資本主義和生活方式、法律基本不變，令回歸後的香港，保持長期繁榮安定。

不過，習近平也說，要解決香港對維護國家安全的問題，第一個藥方是準確把握「一國和兩制的關係」，正確處理特區與中央的關係，第二是加強公務員和香港青年對國家憲法和基本法的了解。

習近平更強調，「危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威、利用香港對內地進行滲透」三種行為，是「對底線的觸碰，絕不允許。」

從這些談話中，習近平明顯警告香港知識份子與青年，切勿碰觸港獨的這條紅線。同樣地，這些話也等於是說給台灣人民聽的，不允許台獨的發展。

中國一直想要將香港「一國兩制」的經驗，作為兩岸未來發展的示範區，再全盤複製為台灣與中國的運作模式，但這套路子，明顯在台灣行不通。

首先，台灣早有民選總統，不可能像香港採取小圈子選舉，只選出一位行政長官，光是這一點，台灣人民就不會接受。其次，台灣是主權獨立的國家，儘管面對中國不斷拔掉我邦交國，但迄今台灣在國際舞台上，仍占有一席之地，不像香港是完全依附在中國底下。

事實也證明，走了20年的一國兩制，現實狀況是導致香港政治發展的退縮，民主基礎受到打壓、愈來愈薄弱，港獨甚至已像藏獨一樣，成為海市蜃樓。

台灣人，看到這樣的香港，難道還對一國兩制有任何夢想和期待嗎？

（作者李平華，資深媒體人）