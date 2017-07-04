印度新稅制上路 全國統一取代各邦收稅有助成長

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）印度於7月1日正式實行獨立70年來最大規模稅制改革，以全國統一的商品與服務稅（GST）稅，取代先前29個邦各自推行的奢侈品稅、娛樂稅、電力稅、關稅等10多種稅，使這個13.3億人、生產總值達2兆美元的國家首度成為單一市場。這項改革預期能強化政府財政收入，化繁為簡，帶動外資。

稅制改革後，印度並不採取如日本8%、澳洲10%的商品統一稅率，而是依商品性質將稅率劃分為5%、12%、18% 和 28%等共四種等級，有些商品則採免稅優惠。稅率相當複雜、存在特殊邏輯，讓民眾莫衷一是。例如，新鮮蔬果、報紙免稅，茶、咖啡抽5%、果汁12%、牙膏及冰淇淋18%，車輛、電冰箱抽28%。香菸、引擎交通工具還會另外扣稅，酒類產業則被完全摒除。凡登記營業者需在GST網站上註冊帳號，每個月上網提交發票、報稅單。

儘管立意良好，新政實施的首日仍然引發抗議聲浪。印度北部北方邦就有商人、貿易商集結抗議，認為他們多數未有設備能配合新政。對一些小型零售商而言，交易紀錄多半以人工手寫保存，大都缺乏新政要求的電腦化系統。電腦貿易商Praveen Arora向彭博社描述：「這就像廢鈔政策施行的那幾日。人們很困惑，無法預期商品價格的漲跌。IT產品的稅率大幅提升，衝擊銷售。」

日經新聞訪問了印度東部賴布爾其中一間市場，指出由於資訊缺乏散播、教育，隨機抽取的20人中只有2人能說出新稅名稱。1日稅務施行時，從電器用品店到健身房等等各行各業紛紛想法降低GST帶來的高成本。有些是選擇暫時歇業，有些以人工記帳規避新稅。

目前印度最新的GDP數據顯示，印度總體經濟仍未從「廢鈔政策」的震撼中回復，私人投資、房地產、營建等成長趨緩。短期而言，GST稅制是必也會減緩消費、投資。不過長期來說，增加政府收入、有效率地避免重覆收稅將會在未來帶動印度經濟成長。