如果真的能穿越 就選宋朝吧！

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）宋朝已經有了NGO組織？范仲淹創建的范式義莊，無償援助貧寡，持續運轉近一千年。宋朝有自來水系統？蘇軾設計、王敏仲建設廣州的自來水系統，以鑿空的竹管從白雲山引泉水入城。

穿越劇正夯！如果可以穿越歷史，宋代可能會是最優的選項之一。因為宋朝的繁華與有趣遠超出常人的理解，生活模式也與我們熟悉的現代生活比較接近，穿越到宋代，會更容易適應一些。若是穿越到其他時代，可能會感受到極大的不適。

在宋朝東京想出門遊玩，交通也極便利。今日出個門，通常站在街邊手一招，一輛計程車就停下來了；在宋朝則可以租馬或者租馬車，套用今日「計程車」的說法，不妨將這種用於出租的馬稱為「計程馬」。《東京夢華錄》說，都人「尋常出街市幹事，稍似路遠倦行，逐坊巷橋市，自有假賃鞍馬者，不過百錢」。開封的市民出個門，路程稍微遠一點，都會租馬代步。這也說明了東京城內出租腳力的服務業應該是比較發達的，租匹馬還是挺方便的。即使是夜晚二更時分，市間也有馬出租。

順便再友善提醒一回：如果男性穿越到北宋的東京，出行盡量不要乘坐轎子，因為北宋時，男人乘轎是一件不怎麼體面的事，北宋士大夫都不太喜歡乘坐轎子。朱熹說：「南渡以前，士大夫皆不甚用轎，如王荊公(王安石)、伊川(程頤)皆云：『不以人代畜』。朝士皆乘馬。或有老病，朝廷賜令乘轎，猶力辭後受。自南渡後至今，則無人不乘轎矣。」北宋士人之所以不願意用轎，是因為他們認為轎子「以人代畜」，乃是侮辱人的尊嚴，他們不許自己將他人當成牲口使用。後來宋室南渡，乘轎之風才漸漸盛行，原因可能是南宋的馬匹太稀缺。

不認識路也不要緊，可以請導遊。導遊做為一種職業，最早可能就出現在宋代。南宋臨安府有一群靠導遊為業的市民，叫作「閒人」，「能文、知書、寫字、善音樂，今則百藝不通，專精陪侍涉富豪子弟郎君，遊宴執役」，「專為探聽妓家賓客，趕趁唱喏，買物供過，及遊湖酒樓飲宴所在，以獻香送歡為由，乞覓贍家財」。他們陪富家子弟「遊宴執役」、替雇主打探「遊湖酒樓飲宴所在」，以此賺錢養家，工作性質有些接近今日的導遊。宋朝京城還有一個叫「四司六局」的服務機構，也提供導遊服務，「欲就名園異館、寺觀亭臺，或湖舫會賓，但指揮局分，立可辦集，皆能如儀」。

當然，請導遊需要花費一筆錢。如果想節省一點，也可以自己買一份旅遊地圖。宋人將地圖叫作「地經」、「里程圖」。杭州的白塔橋，就有向遊人兜售地圖的商店：「驛路有白塔橋，印賣朝京里程圖。士大夫往臨安，必買以披閱。」有一首南宋題壁詩寫道：「白塔橋邊賣地經，長亭短驛甚分明。如何只說臨安路，不較中原有幾程。」詩有諷刺南宋人歌舞昇平、不思進取的意思，不過詩中透露了一個資訊：宋代的地經比較接近旅遊地圖了，圖上標注有臨安的道路、里程、可供歇腳的旅店等，遊客「按圖索景」，很是方便。

本文節錄：【宋朝妙新聞】一書