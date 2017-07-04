柯張會大談九二共識  柯：應尊重台灣歷史情結

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北市長柯文哲率團赴中國上海參加雙城論壇，昨(3)日在與中國國台辦主任張志軍的閉門會議上，張志軍大談九二共識，柯文哲則回應中共應多聽台灣不同聲音。

台北市長柯文哲昨與中國國台辦主任張志軍會面，張志軍除提及「兩岸一家親、命運共同體」，也大談「九二共識」、統一等議題，並指他們尊重台灣的生活方式及制度，但最後要追求統一，需要時間與過程。

知情人士轉述，張志軍對柯文哲說，過去在九二共識下，兩岸互動交流良好，近年來兩岸關係又有變化，希望在「九二共識」基礎下共創未來，兩岸一家親、家和萬事興。

關於張志軍提及九二共識，柯文哲強調，有適時表達意見，清楚告知尊重對方政策，但「要了解台灣政治上的現況，甚至要諒解台灣特殊歷史情結」，應開闊看台灣不同聲音。柯說，他講他的，我們表達我們的態度。

對此，陸委會反擊，指國台辦藉由兩岸城市論壇機會再次宣稱其片面的政治主張，一方面進行政治操作與統戰分化，另方面蓄意剝奪台灣的國際生存空間，阻礙兩岸關係改善契機，與其聲稱所謂「兩岸一家親」、「命運共同體」等口號背離與矛盾。

備受矚目的台北上海「雙城論壇」，台北市長柯文哲昨天結束3天2夜的對岸之旅，約莫晚間9點45分抵台，對於自己此行心得，自己總結八個字「突破僵局、平安歸來」，說一開始出發時，就先決定戰略，再決定戰術，先決定目標再決定方法，目標是在目前兩岸政治僵局下，尋求一個可以轉圜的機會。

柯文哲說，他有遇到一些台商，雖然本來兩岸關係緊張時，台商不免有些焦慮，平安辦完雙城論壇，對台商們也是鬆一口氣，事實上很清楚，在紅藍綠夾縫當中，無黨籍市長沒有政黨奧援，坦白講遇到一些困難，也沒有完整團隊執行。

柯文哲表示，不過就是心存善念、盡力而為，他也沒有做兩岸生意，也沒有想在兩岸上做政治加分，所以就盡量去做，雙城論壇就平安落幕，對台北市長，市政還是最主要工作，該做就做。

針對陸委會發聲明，指「兩岸一家親」背離兩岸現狀，柯文哲說，一家親比一家仇好，「到現在為止，至少他們應該講也是蠻節制的」。

針對台獨人士不悅，柯文哲說，合作有利就合作，合作不利，那也沒有理由合作，但不用一開始抱著仇視態度，他態度就是「合作有利就合作，真的有問題再講。」