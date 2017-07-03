暑假換新機享優惠 中華電信最出「色」！

繽紛夏日來臨，用新機迎接歡樂時光正是時候！中華電信自106年7月3日起，推出「大4G購機方案」，提供199元到2,699元等多元資費級距，為不同族群客戶與生活所需量身打造，各種生活style都能輕鬆找到最合適的資費方案。此外，話題十足的4CA旗艦新機Samsung Galaxy S8/S8+、Sony XZ Premium、HTC U11，以及只有中華電信才有的Sony XZ Premium「鏡粉」、Samsung S8+「晶墨黑」獨家新色，盡在中華電信。

「大4G購機方案」搭配4CA旗艦機獨家新色、這「夏」更出色！

中華電信「大4G購機方案」為不同族群客戶提供多樣化的資費選擇。只要月付1,399元，即享行動上網吃到飽、最大網內免費講、全國最多CHT Wi-Fi熱點免費用，還有超多語音免費通話分鐘數優惠，超適合行動上網不間斷、常需要電話聯繫親友、洽公的客戶族群。另外，中度使用量的客戶，也可以精打細算選擇月付799方案，享第一年行動上網吃到飽，第2年起至合約期間享每月9GB上網量，輕鬆好用沒負擔。超輕上網用量客戶或原3G 183型的客戶，「大4G購機方案」也貼心提供月付199型資費，優惠的免費語音用量較3G 183型多更多，而且還有贈送免費上網用量，是升級4G的絕佳時機。

中華電信持續投資網路建設，積極導入先進技術，為提供客戶更優質的服務，7月底將再度超越業界，推出全台唯一4CA服務，大4G再升級！4CA旗艦新機：Sony XZ Premium、Samsung Galaxy S8/S8+、HTC U11，首款獨家AR手機Asus ZenFone AR (ZS571KL) 8G/128G、iPhone 7 / 7 Plus等熱門新機盡在中華電信。還有獨家新色：Sony XZ Premium鏡粉、Samsung S8+晶墨黑、HTC U Ultra 128G藍寶石版全四色，精選炫彩奪目新機，今夏出色！另外，凡申辦「大4G購機方案」月付1,199元(含)以下方案，每個月只要加100元，再加碼贈送1GB行動上網量、「精采Hami包」多選一優惠！

獨家平板優惠加碼，智慧玩家馬上行動

中華電信獨家推出Samsung Galaxy Tab S3、HUAWEI MediaPad M3，搭配「智慧大玩家+」方案只要月繳898元，享前半年4G上網無限用、CHT Wi-Fi無限用，Hami書城月讀包輕鬆看，享合約期間千本熱銷電子書/報/雜誌隨選隨看，購機價格最高再折500元！

另外，配合暑假來臨，中華電信為學生消暑一夏！自即日起至106年8月31日，凡申辦「4G學生十分好講方案」、「4G學生平板方案」，搭配「精采Hami包」(99元/月)，購機可享折價500元、每月再加碼贈送最高8GB行動上網量、國內通信費500元！超夯手機、平板任君挑選，趕快加入中華電信「大4G購機方案，享受歡樂無限的夏天！