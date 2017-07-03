生髮 減少落髮？別被化妝品的行銷術語給騙了！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）頂著一頭烏黑亮麗、蓬鬆的秀髮看起來年輕又健康，一旦出現落髮、掉髮的情形，有些人就會使用宣稱可蓬鬆髮絲、生髮、減少落髮的養髮液。食藥署提醒，目前國際普遍認可的生髮成分，係屬藥品管理之外用成分「敏諾西代（minoxidil）」及口服成分「菲那雄胺（finasteride）」；但屬於化粧品管理的養髮液並不具有生髮功能，想靠化粧品生髮是不可能的。

目前市售屬化粧品管理之養髮液，常見添加水楊酸、尿囊素、三氯沙、維生素E、生薑萃取液等成分；惟目前尚缺乏足夠的臨床證據支持前述成分具有生髮功能，僅能做為滋養頭皮；例如：滋潤頭皮、強健髮根，軟化角質、抗屑等功能。建議民眾選購養髮產品需求時，請勿輕信如「減少落髮」、「抑制掉髮」、「刺激毛囊讓髮絲再次生長不易脫落」、「堅固毛囊刺激新生秀髮」等行銷術語。

此外，近期也有許多宣稱含各種高科技生化成分之生長因子、幹細胞的化粧品，在各生髮中心或網路銷售，但這些產品都缺乏足夠的臨床證據支持其效果，民眾切記不要購買誇大不實或有醫療效能宣稱的產品。

提醒民眾，化粧品僅為滋養頭皮，不要輕信養髮液具有生髮功能，也不要相信坊間偏方，如有發現不正常落髮現象或有治療落髮、掉髮需求，應該尋求皮膚科醫師的診治，才能確保安全；在選購及使用化粧品時，若發現有不良品或使用化粧品後發生不良反應，可向食藥署檢舉。