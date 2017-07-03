你度過了一個「正確的週末」嗎？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）在這個高速轉動、時間就是金錢的世界，手機、筆電和各種通訊軟體讓人們變得忙碌，令「休閒娛樂」變成奢侈或不上進的活動，彷彿唯有連週末也在上班才是有價值的。

但注重生活與休閒品質該與注重工作品質同等重要，對多數人來說，只要不需收發email或檢查行事曆的日子，就是個難能可貴的假日，的確如此，但若沒有做到真正放鬆，並調適心情以迎接兩天後的週一上班日，可能就是在用「錯的方式」度過週末。

加拿大卡爾加里大學(University of Calgary)的社會學家Robert Stebbins表示，休閒娛樂分成輕鬆和較嚴肅的，輕鬆的娛樂通常時間較短暫，立即享樂、立即滿足，且多為被動式，像是夜店、喝酒、網購、看影集等，在一個過勞或高壓的社會，輕鬆的娛樂容易成為民眾首選。

但較嚴肅的娛樂活動才是對身心健康有益的，它帶來較深層的滿足、成就感和自我實現，而「自我實現」正是心理學家馬斯洛所稱人類發展最終極目標。

有別於前者的「享樂型幸福感」，後者能帶給人們一種「具有對生活目的和意義有明確認識而產生的幸福感」，週末正是要追求後者的滿足，透過有意義、具挑戰性的活動幫助個人成為更嚮往的目標，例如合唱、集郵或一些較有深度的活動。

作者Katrina Onstad在美媒Quartz上分享他出的一本書，提供幾項充實度過週末的好建議，用更閒適的心情迎接週一。

首先必須要與人群接觸或社交，與人相處可強化免疫系統、促進心理健康、減低壓力，而太被動或單獨的休閒活動如打電動反而強化了現實的孤單感，任何的網路互動也不適合人際連結，所以若真的要自己一個人行動，先邀請朋友吧。

上述這種社交活動也可以圍繞在一項「嗜好」上，Onstad曾訪談過幾位來自波蘭摺紙社的成員，他們每幾週會在圖書館碰面一次，有兩人描述他們喜愛在摺紙與創造過程中的專注，雖然困難卻令人興奮。

有研究顯示，當一個人深度參與或投入某項活動時，就會進入「心流狀態」，有助於開發大腦的創造力；而擁有嗜好也有助於降低壓力、孤寂感和癡呆症。

另一項具有意義的週末活動是「利他主義」類，擁有清晰的目標和意義而參與志工活動，能讓人感覺擁有更多時間，一份2010年發表的研究指出，把時間花在別人身上讓人感覺更有影響力與能力，也有助於「延長時間」。(因為在同樣時間內做的事情變多了，就會感覺時間更長)

最後，一個有意義的週末當然也少不了「玩樂」，像是打一場籃球、約會、大聲閱讀、做白日夢或其他漫無目的卻愉悅的活動，享受這段玩樂時光是很重要的，否則將可能帶來危險，一項研究發現童年時光缺乏玩樂，是殺人犯多數的特質之一。

當然，輕鬆與嚴肅的休閒娛樂總是分不開，有意義的休閒活動也伴隨著玩樂性質，唯一要記得的是，一個沒有工作、又能享受有價值的深度休閒，是迎接週一上班日的最佳週末。