2017品牌足跡報告 義美三度榮獲民生消費品市場第一名

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）知名市調機構凱度集團（Kantar Worldpanel）今（3）日發佈2017全球品牌足跡報告，台灣本土食品業模範生「義美食品」連續三度榮獲台灣民生消費品市場第一名品牌，同時也是家庭普及率唯一超過80% 的品牌。

凱度指出，除了謹慎維護食安形象，穩固消費者信任之外，積極發展新品類，強調原料的在地與品質是「義美食品」今年再度奪冠的原因。

過去一年，87%的台灣家戶平均購買義美品牌8.1次，總計超過5,850萬次，是全台灣觸及數最高的品牌，而且新增27萬個家庭選購。

在整體民生消費品市場中，台灣品牌不僅囊括最受消費者青睞的前十名，在成長最快的前十品牌中也佔有七名，顯示台灣消費者對與台灣品牌的喜愛較高，而台灣品牌對於台灣消費者需求與偏好的掌握及反應能力超越國際品牌。

飲品大廠光泉則是登上第二名，緊隨在後，兩大食飲品品牌在2016年民生消費市場成長停滯的情況下，是唯二能夠吸引並且維持超過5,000萬人次購買的品牌。全球則仍由可口可樂蟬聯五年冠軍。

而今年台灣的第三名仍由福樂所保持，除了深耕安心健康、自然零負擔的訴求之外，也擴展目標客群。

《2017品牌足跡報告》研究涵蓋五大洲43個國家與地區，覆蓋全球73%人口、75% GDP之區域，共十一億個家戶3,000億次購買決定，揭示了最多人次消費選購的民生消費產品品牌，包括食品、飲料、個人健康護理與家庭用品等類別。

排行榜以消費者觸及數（Consumer Reach Point）為測量指標，即考量購買家庭戶數 (普及率) 與購買頻率，反映消費者最真實的購物選擇，以評估民生消費品品牌的實力。