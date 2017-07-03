越南關押上百異議人士 維權靠臉書露曙光

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）越南一名知名部落客上周因「在社群媒體進行反政府宣傳」、危害國家安全等事由，遭當地法院判處10年徒刑。

今年37歲的阮玉如瓊（Nguyen Ngoc Nhu Quynh）是一名單親媽媽，做為一個積極的環保倡議人士，她經常以筆名Mother Mushroom在網路上批評時政。她去年十月遭逮後就被迫斷絕一切對外聯繫，期間進行的刑事審判當局亦嚴格控管人員進出。上周四（29）日，判決出爐不到一小時內，阮氏其中一名委託律師摘要了答辯內容、以及阮氏在審判庭的最終承述，一併放到他的個人臉書，分享給他6萬多名追蹤者。

律師轉達，阮玉如瓊表示：「我希望每個人都能站出來發聲、戰鬥，戰勝個人恐懼，一起打造一個更美好的國家。」她堅毅的言論事後在臉書上被分享上千次。

極權國家如越南，網路成為異議人士最好的論壇與擴散管道。其中，尤以臉書串起的連結，最有效幫助動員反對聲音。例如，去年台塑越南河靜鋼廠因為排放廢水引起大量魚群暴斃，當地民眾不滿政府息事寧人的處理方式，就以臉書串聯發大規模抗議。

27歲的阮英俊（Nguyen Anh Tuan）是活躍的民運人士，他說道，社群媒體的串連讓他勇氣倍增。阮英俊在2011年時曾遭到警方拘留、審問，他自述，那時的自己感到前所未有的孤獨。因為周遭的家人、朋友都不認同他的政治書寫，也不知道該向誰求助。今日，阮英俊仍然不時受到警方「關切」，他的護照也被扣留，卻不再是孤軍奮鬥。他近期只要被傳喚時就會將傳票張貼到臉書上，戲謔附註，要求政府要賠償他損失的時間。阮英俊的附註一時之間在臉書火紅，許多人仿效著，也在臉書上貼出自己收到的傳票，要求國家賠償。

越南目前有近4500萬的臉書用戶（大約近半該國人口），異議人士利用臉書平台組織監獄探訪、在警局外為拘留者祈福守夜、為政治犯募捐。看準臉書使用者太過廣泛政府難以完全阻擋，有越來越多人聰明地將一些容易被鎖定、強制暫停的個人部落格移到臉書上。

越南當局自然意識到這股反動力量，近來愈來愈加強對網路的控制，逮捕、威脅一些知名部落客，施壓臉書、YouTube要求監控這些分享平台上的內容。根據人權觀察組織的估計，目前有超過百位部落客、異議人士被關押在監獄。另名部落客范明皇（Pham Minh Hoang）日前更被撤銷越南國籍，遣送至法國。從2015年1月至今年4月，至少36起部落客、異議人士被來路不明的暴徒當街毒打，其中警方介入調查的只有1起。

今年稍早，越南政府更要求臉書、YouTube幫忙過濾出假帳號及其他「有害」內容。當局稱至少以辨識出8000個符合描述的YouTube影片，另外政府更警告越南公司不得在上述內容投放廣告。

《紐約時報》採訪當地一位民運人士Nguyen Quang A，他是一個退休的電腦工程師，更是前越共黨員。他認為，越南的人權狀況每況愈下。越南政府近年來在環境、土地議題上的處理不當讓民怨日增，Nguyen指出：「政府覺得當前的狀況影響執政威信，把一些溫和的倡議人士都一併當成險惡的敵軍。」

Jonathan London是荷蘭萊頓大學的越南專家，他評論：「儘管近期的壓制力道強大，網路在短期內帶動的轉變還是很驚人、充滿希望的。」這個國家在15、20年前是世界上電話普及率最低的國家之一，現在搖身一變讓每個人都可以隨時觸及到24小時的新聞、不間斷的政治社會評論。

45歲的Pham Anh Cuong是位電子工程師，他正代表了這類透過網路，「小而微」的推動力量。Cuong兩年前還不敢公開地談論政治，直到他追蹤的一名異議人士Nguyen Chi Tuyen被五個陌生男子追打。Nguyen滿臉鮮血的照片敲響了Cuong 內心的警鐘。

今日，Cuong覺得自己不見得已經變成激進的倡議者了，但至少是個「願意發聲」的人。他的目標是和朋友、家人分享重要資訊，而不是透過國營的主流媒體。他說：「我第一次在臉書上進行政治書寫的時候，沒有人敢按讚。大家連按讚都不敢。現在大家慢慢地敢表達了，也願意分享了。」Cuong很滿意。