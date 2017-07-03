亞維儂清真寺遭掃射 警方：非恐怖攻擊

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）法國南部以教皇宮聞名的城市亞維儂(Avignon)，在當地時間大約晚上10點半時，發生了一起清真寺槍擊事件，造成8人受傷。

昨(2)日晚間，當塔魯姆特清真寺(Arrahma)進行晚禱的人們結束參拜後，2名穿戴套頭衣物嫌犯開著一輛雷諾汽車，以攜帶的霰彈槍和手槍向群眾進行掃射，不過儘管這起掃射看起來像是一起蓄意的攻擊事件，警方表示他們暫時不會朝恐怖攻擊的方向進行調查。

8名傷者中，其中4人是剛從清真寺離開的信徒，2人被立刻送醫急救，另外4人則是意外被波及的民眾，一戶居住在離清真寺大約50公尺外的4口之家被掃射的流彈打到，包括一名7歲女孩在內的全家都受傷，正在接受治療。

一名目擊者指出，攻擊者駕駛的汽車總共有4人在車上，不過在開槍當下只有坐在後座的兩人下車進行攻擊，而清真寺附近的群眾看到下車的嫌犯持有槍械後，隨即開始四處奔逃。

面對外界的疑問，警方解釋，調查已經開始，不過根據現有的資訊，雖然攻擊發生在宗教場所附近，並不代表必須與恐怖攻擊劃上等號，當地法官Laure Chabaud和地方檢察官辦公室則說，分析顯示，應該與當地年輕人彼此之間的紛爭激化，有較大的關聯。

上週四(29日)，巴黎一名男子在試圖將卡車開進群眾中間時遭到警方逮捕，由於警方反應迅速，沒有人因為這起事件受傷或是死亡，面對今(2017)年四月，巴黎一名警察遭到恐怖份子以AK步槍槍擊死亡的案件後，法國的執法部隊仍然處於高度警戒的狀態，民眾更容易將所有事件都假定為恐怖攻擊，不過是否為「地方青年火拼」，四乎仍有待進一步的確認。