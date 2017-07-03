新住民樂學營 學生體驗東南亞文化

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 新住民文化語言樂學營今(3)天在高雄登場， 130名中小學生展開3天的營隊活動，齊聚學東南亞語言並體驗當地文化，教育部國民及學前教育署長邱乾國及高市教育局長范巽綠聯袂為活動開鑼，體驗東南亞文化。



新住民文化語言樂學營由高雄市教育局主辦、中山工商與永芳國小承辦，上午在大寮國際學園熱鬧登場，展開3天的營隊活動。大寮地區新住民學生數達983人，新住民文化語言樂學營，以語言學習、文化體驗與實作為主，要讓新住民子女認同、學習及運用母國語言與文化，並擁有自信與成就感。



邱乾國表示，隨著地球村時代來臨，近年台灣人口移動頻繁快速，婚姻性移入人口大增，這些因婚配而移居的新住民，已成台灣的第5大族群，而高雄市新住民配偶人數占全市總人口數2.11%，位居全國第2。



他又說，高雄是南方最重要城市，具特殊地緣戰略位置，未來將成為政府新南向政策基地。高雄市教育局委託中山工商籌設的大寮國際學園，去年12月揭牌啟用以來，也已成為新住民子女學生的學習基地，也可說是實踐政府新南向政策的一大步。



范巽綠指出，教育局配合新南向，提出17項推動計畫，獲教育部國民及學前教育署經費補助，從3月大寮國小越南立體捲紙藝術教師研習開始，陸續舉辦馨鄉傳情母親節感恩活動、印尼文化月、馬來西亞文化月、越南燈籠製作體驗等活動，讓新住民學生、家長們，感受高雄傳承新住民文化的重視與溫暖，也讓在地學生具備宏觀視野，了解東南亞各國不同的文化與風土民情。