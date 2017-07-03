櫃檯市場至6/30止 股票成交量日均值為254.32億元

(台灣英文新聞 / 財經組 報導) 櫃檯買賣中心表示，截至6月30日止累積開戶數為15,186,052戶，較6月23日累積開戶數15,161,394戶，增加24,658戶，增幅約0.16%。另6月30日現股當日沖銷累積開戶數為1,282,581戶，較6月23日現股當日沖銷累積開戶數1,274,658戶，增加7,923戶，增幅約0.62%。在華僑及外國人累積開戶數174,134戶較6月23日開戶數174,032戶，增加102戶，增幅約0.06%。

在股票成交量日均值為254.32億元，總成交金額為30,009.25億元，其中盤後定價交易金額為93.64億元。另外，今年度截至6月30日止現股當日沖銷交易總買進成交金額佔市場比重為20.14%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額佔市場比重為20.17%。而興櫃股票日均值為10.70億元，總成交金額為1,262.69億元。

櫃檯買賣中心進一步的說，在信用交易概況方面得為信用交易家數計549家，較上週(截至6月23日止)得為信用交易家數549家，增加0家。融資餘額為647.43億元，較上週(截至6月23日止)融資餘額646.82億元，減少0.61億元，減幅約0.09%。融券餘額為111,267張，較上週(截至6月23日止)融券餘額113,671張，減少2,404張，減幅約2.11%。因此，今年度的信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為19.23%，較上週(截至6月23日止)之比例19.31%，減少0.08%。而在資券相抵交易成交值之比例為4.78%，較上週(截至6月23日止)之比例4.94%，減少0.16%。