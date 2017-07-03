美元國際債券殖利率曲線今日上線

為建立美元計價國際債券評價的參考指標，櫃買中心自今(3)日起公布美元國際債券殖利率曲線，投資人可於每日下午3時30分起在櫃買中心網站查詢。

櫃買中心表示，美元國際債券殖利率曲線係依報價證券商提供之參考殖利率報價，經櫃買中心去除極端值計算平均殖利率，再以直線插補之方式建構而成。自今(3)日起，各報價證券商於每營業日針對國際信用評等AA+級至BBB-級之美元國際債券，提供各年期之參考殖利率，櫃買中心每營業日於網站「首頁(網址：http://www.tpex.org.tw)>債券>交易資訊>國際債券統計報表>日統計>美元國際債券殖利率曲線」揭示，供市場參考。

櫃買中心指出，為配合美元國際債券殖利率曲線上線，櫃買中心於2017年6月29日公告修正「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」第6條規定，流動量提供者除可選擇依原規定逐檔申報國際債券參考報價外，亦得以申報其債券所屬幣別殖利率曲線代替之。

此外，櫃買中心已著手建立美元零息可贖回國際債券公平價格評價模型，未來將結合美元國際債券殖利率曲線報價資訊，提供每日美元國際債券公平價格予市場參考，以期提升美元國際債券價格之透明度及參考性。