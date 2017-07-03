國立故宮博物院與美國舊金山亞洲藝術博物館正式簽約

國立故宮博物院今(3)日召開記者會，正式與美國舊金山亞洲藝術博物館締結為姊妹館。故宮林正儀院長及亞博許傑館長親自出席，於美國在台協會文化新聞組孔世杰(Jesse Curtis)組長及與會人士的見證下簽署合作備忘錄。未來雙方將強化展覽、研究、教育推廣等各面向的合作，也期待透過姊妹館之締結，深化友好關係，共創長期、豐碩的文化藝術研究及策展成果。此次與亞博締約，是故宮對外第一個正式締結的姐妹館，也是林正儀院長上任宣布新故宮計畫後，一項重大的國際交流成果。

國立故宮博物院與舊金山亞洲藝術博物館的淵源可追溯至1961年故宮「中國古藝術品展覽會」首度赴美巡展，該展在美國展出期間吸引近五十萬觀眾；1996年故宮「中華瑰寶」第二度赴美巡展，再次於亞博造成轟動；去年(2016)故宮第三度赴美展出，以「帝王品味—國立故宮博物院精品展」於亞博舉辦展覽，更深化雙方的友好關係。

舊金山亞洲藝術博物館典藏包含中國、日本、韓國、蒙古、阿富汗、伊朗、伊拉克、印度、尼泊爾、泰國、越南、印尼、柬埔寨、緬甸等亞洲各國文物及藝術品，收藏年代橫跨六千年，質精量豐，為舊金山首屈一指的藝術機構，也是美國最大的亞洲藝術主題博物館。該館與故宮南部院區以亞洲藝術文化為主題的典藏與研究方向一致，雙方締結為姊妹館，可收相輔相成的效應。亞博為回饋臺灣觀眾，也將精選重要館藏，於明年底至故宮南院展出。

故宮長期以來致力推動國際文化交流，與美國、英國、法國、德國、奧地利、教廷、日本等多所博物館維持友好長期合作關係，並進行文物互展。林正儀上任後，除強化原有的合作關係外，更大力推動新故宮計畫，積極建立與國際各博物館等文化機構之間的各種文化交流合作機制。林正儀表示，「國際組織化」為新故宮計畫的主軸策略之一，除了亞博外，還有法國、澳洲等知名博物館主動對故宮表示交流策展的期待，希望透過加強國際交流及館際合作，強化故宮的國際競爭力，同時主動將臺灣文化推上國際；另一方面，冀望透過與其他國家的合作、展覽交流等方式，讓台灣民眾在歐美文化之外，也能認識、欣賞不同區域文化的多元性及獨樹一格的美學風格。

故宮表示，與亞博締結姊妹館為深化國際交流合作的第一步，後續將持續努力，與更多友館建立合作關係，積極與世界接軌。