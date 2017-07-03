流感疫情未歇　周日就診人數暴增一倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾病管制署表示，上周急診類流感就診人次，較前一周增加842人次，仍處流行期間；另外，為避免造成大醫院急診擁塞，呼籲民眾若有類流感症狀，請至鄰近公費流感抗病毒藥劑合約診所就醫，但若有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆者，則應儘速至大醫院接受治療。

據監測資料顯示，上周(截至7/1) 急診類流感就診達21,584人次，較前一周（20,742人次）增加842人次(4%)，上升趨勢已緩；但周日急診類流感單日就診上看5,000人次，為平日平均約2,600人次之一倍。本流感季去年7月1日起至今年7/1累計859例，其中79例死亡。

實驗室監測資料顯示，目前社區流行病毒型別仍以H3N2為主，近4週抗原性監測資料顯示85% H3N2病毒與本流感季疫苗株吻合，惟今年流感疫情的樣態較往年不同，可能與去年流感疫苗接種量加倍且發揮效用，壓制冬天之疫情，另疫苗接種迄今已逾半年，保護力遞減，及今年氣候慢熱等因素影響下，導致疫情延遲發生。

疾病管制署再次提醒民眾，維持手部清潔，注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，若有呼吸道症狀，應配戴口罩，打噴嚏以手帕遮住口鼻或用衣袖代替，生病不上班上課，減少出入公共場所或人多擁擠地方，保持室內空氣流通，降低病毒傳播機會。

同時籲請民眾落實就醫分流。疾管署已將公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件適用期間延長至7月31日，民眾如有呼吸道症狀，可至全國3千多家合約醫療院所就醫，凡經醫師判定符合公費用藥使用條件，不需快篩，均可依規定使用公費抗病毒藥劑。