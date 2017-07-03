桃園機場展出氣候變遷繪畫作品 彰顯台灣學子改善氣候變遷決心

（台灣英文新聞／環境組 綜合報導）「2017第七屆氣候變遷國中小繪畫作品展」於上(6)月30日已正式在桃園機場第二航廈管制區C1登機門廊道展出，期望各國旅客藉由欣賞學生們饒富創意的繪畫作品，感受到我國學子對地球氣候的關心，共同響應全球環境保護工作。

由教育部指導、台灣永續能源研究基金會主辦之「2017第七屆氣候變遷國中小繪畫作品展」於6月30日(五)至8月31日(四)在桃園國際機場第二航廈管制區C1登機門廊道展出，本屆展覽主題為「綠色冒險王：一起去旅行！」，呼應聯合國永續旅遊發展國際年主題。

本次展覽視覺以活潑的色彩，單車、熱氣球的元素，以及不同語言的「氣候變遷」文字作呈現，強調在旅行中，身為地球村居民的你我皆能發揮關心地球，改善氣候變遷的實質行動。

展覽畫作為「2017第七屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」獲獎之全國賽作品，本屆比賽投稿踴躍，參賽學生來自21縣市，518所學校，共計2,360位學生報名參加，從中脫穎實屬不易。

昇恆昌免稅商店特別提供展場，利用暑期旅客往來較頻繁的時間策展，7月份展出全國國小組獲獎作品50幅，8月份國中組獲獎作品49幅，共分兩期99幅畫作展出，學生豐沛的想像力可望加深大眾對氣候變遷議題之印象，進而反思如何為地球綠色行動提供助力。

「2017第七屆氣候變遷國中小繪畫作品展」是由APP亞洲漿紙、昇恆昌基金會、昇恆昌免稅商店、台北101等多個單位與機構協辦，並獲中台資源科技、中鼎教育基金會、新光人壽及台灣綠色生產力基金會等企業贊助辦理。活動官網(taise.org.tw)也有展示學生們精彩的繪畫作品，歡迎民眾踴躍前往欣賞。

2017 第七屆氣候變遷國中小繪畫創作作品展 觀展點：

2017 6月29日（四）至8月31日（四） 桃園國際機場第二航厦C1 登機門

2017 10月30日（一）至11月24日（五）台北101 Gallery 畫廊