吃太多肉... 小心慢性疾病找上身

（台灣英文新聞/ 實習編輯 王正皓 綜合外電報導 ）根據美國共和黨參議員指出,慢性疾病一直以來都是導致殘疾以及死亡的主要原因，佔了百分之九十的美國健保支出。然而這些慢性疾病緊緊牽連著我們的飲食習慣。

隨著全球的國內生產總值的增加,我們看到了肉類和空熱量(精製糖或精製動物脂肪)需求的增長。這些轉變大大提升了慢性疾病的發病率,心血管疾病,癌症,糖尿病和阿茲海默症都在其中。

美媒Quartz指出，我們應該藉由調整飲食、生活方式和減少肉類的加工來避免或至少預防這些慢性疾病,而不是用健保的支出來減緩、控制病狀。醫療的進步縱使能解救突發的心臟病或中風,但這卻不是根治疾病的最終辦法。最好又最簡單的做法就是多吃蔬菜少吃肉。

根據數據指出,素食者有較少的風險得到慢性疾病,而那些已經有慢性疾病的患者開始吃素之後也漸漸改善了他們的健康狀況。另一個數據也指出多吃蔬菜能降低罹患癌症的風險,例如素食者就比一般人足足少了12%。

多吃蔬菜不只能增進個人的健康,政府也能減少醫療健保的開銷。根據美國研究學者的說法,減少紅肉和糖類的攝取將會在2050年時替全球省下735億美元的醫療相關花費。

報導指出，飲食習慣將會停止全球慢性病的流行,儘管現今發達的醫療資源能治療大部分疾病,但預防疾病的不二法門還是健康飲食。