〈財經主筆室〉年改拍板國庫輕鬆 台股的中流砥柱卻恐流失

公務人員、公立學校教職員、政務人員年金改革方案上周拍板定案，蔡英文總統說可為國厙省下1.4兆元，維持一個世代的財務穩健，並說這「證明年改不是政府的地雷區」。這讓人聯想到上一個不分藍綠政府的地雷區-證所稅，在不顧反對強渡關山的後果，大戶從此一去不回頭。這一次，再度令人憂心的是年改的後遺症是否會陸續顯現，國庫輕鬆了，但台北股市的中流砥柱卻恐流失，一年後實施，量能恐再限縮，不得不事先做好準備。

這次的年改拍板，副總統陳建仁說他「感到不忍」，因為立院的版本還高於總統府年金改革委員會的版本，刪減最高幅度可到30%，總統府最後不斷感謝公教人員的「共體時艱」，總統也強調「沒有人會因改革而活不下去。」不過不致活不下去跟荷包滿滿是有極大的差別，國內多少商家靠公務人員國民旅遊卡消費支撐，今年因政府強制國旅卡只能用於觀光，前五月相關收入因此增加三成，但非觀光下降五成可見一斑；而多少銀行保險公司是針對這些擁有穩健收入與退休金的公教人員而規畫商品。

台北股市也一樣，儘管外資比重逐漸升高已近3成5，但還是有6成5是靠散戶，而這批45~55歲左右，甚至已經退休軍公教族群，正是台股中流砥柱「銀髮族」及「菜藍族」中的重要成員與潛在客戶。金管會之前抱怨台灣年輕人都不買股成問題，因為年輕人生活花用外已沒有太多餘錢可隨意投資，22k低薪問題短期仍難解決，而有閒錢可花、可投資的這批被世代「仇視」的一族，其實正是如今支撐國內內需消費與投資的重要族群，當他們月薪資從過去的每月6~7萬元，短年內急劇降至3~4萬元，而且這些人即將要面臨長期照護、醫療開銷大筆支出的時候，他們還會願意把錢投入風險性投資嗎？答案很明顯。

過去台灣高科技業高員工分紅配股時代，帶動竹科與新竹成為台灣消費力最高的城市，甚至高於台北市。而為了公平正義高課稅，各公司紛紛取消後，工程師不再是科技新貴，使得竹科周邊商家與房地產大受衝擊。如今三大年金拍板，如今只剩下軍人年改待立院三讀，以民進黨在立院的強勢多數，通過也只是時間問題，而國營、公股銀行行庫行員的13%優惠存款也即將一併改革，金飯碗也逐漸鏽蝕，對內需衝擊程度政府是否估算。

過去金融海嘯時期，政府2009年甚至要靠發消費券刺激消費，如今雖然全球景氣復甦，但台灣的內需經濟是依舊低迷不振，股市指數是反應投資人對於後市的展望，而量能則看投資人的信心與購買力，今年雖然台股連27天上萬點頻創紀錄，但是日均量依舊達不到政院預定目標的1300億元，財政部估今年證交稅依舊短徵，靠三成比重的外資，稅率又較低，政府能收到的稅收仍是有限。台股大戶當初因證所稅而大舉離台，如今年改衝擊散戶中的中流砥柱若再流失，恐怕金管會、證交所要提振台股量能將面臨更大的挑戰。