7月3日台灣各報頭條速報

聯合報：雙城論壇 柯文哲提兩岸命運共同體



聯合報3日報導，台北、上海雙城論壇昨天開幕，台北市長柯文哲和上海市長應勇昨天致詞不約而同提到「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等言論。柯文哲說，今年是台灣開放民眾赴大陸探親30周年，過去30年的兩岸交流，證明人民的利益、需求才是政府努力的目標；他重申，打破兩岸對立，必須雙方都努力，「互相尊重，互相合作，甚至互相諒解」。



中國時報：雙城論壇 再簽4協議 搭機前空檔 可望柯張會​



中國時報3日報導，台北、上海雙城論壇過去7年交流面向廣闊，共簽訂26項合作備忘錄，今年再增添4項協議，包括兩市區政、大學學術交流、籃球運動推廣和消費者權益保護，成果豐碩。台北市長柯文哲今晚將返台，據了解，大陸國台辦主任張志軍不排除在柯搭機前的空檔，親自與他會面，進行「柯張會」。



蘋果日報：潑強鹼 火爆士官長 怨貓屎尿沾衣 貓奴妻灼髮毀容



蘋果日報3日報導，殘忍莽夫！一名軍情局士官長，不滿妻子養的兩隻貓到處便溺，有次不慎穿著沾染貓尿的衣服去上班遭取笑，前天兩人又為此大吵一架，妻子氣得要離婚，士官長竟將具毒性的氫氧化鈉，溶在水中對妻子潑灑，導致妻子頭、臉、背有30%的二度灼傷，恐致毀容禿髮，士官長逃亡一夜後被捕。國防部表示涉案士官長將列入汰除名單。



自由時報：反制遼寧艦？美艦駛進南海



自由時報3日報導，中國遼寧號航空母艦及3艘護衛軍艦組成的編隊2日沿著台灣海峽中線以西向西南航行，將前往南海及香港；美國海軍驅逐艦「史蒂森號（USS Stethem）」2日也以執行自由航行權利為名，駛入南海西沙群島中建島（Triton Island）的12浬範圍內，挑戰中國片面聲稱的主權。