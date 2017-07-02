德統一之父下葬　歐美領袖齊聚悼念

（台灣英文新聞／葉子綺 綜合外電報導）德國前總理柯爾（Helmut Kohl）於6月16日辭世，享壽87歲。追悼會於當地時間1日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會舉行，是歐盟成立以來首次為個人舉辦追悼儀式。

參與追悼式的包括德法等歐洲各國共14位政治領導人、歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）、美國前總統柯林頓（Bill Clinton）以及為數眾多的歐洲議會成員與德國政府官員，如同一場小型歐盟高峰會。

根據《德國之聲》報導，德國總理梅克爾於追悼會中表示，感謝柯爾給予德國與歐洲的機會，「如果沒有柯爾，1990年在圍牆後的那些數百萬人民的命運將徹底不同，當然也包括我自己。」

歐盟執委會主席榮科則回憶1997年的盧森堡高峰會，強調若當初沒有柯爾的堅持，歐洲的統一絕對是不可能實現的。

柯林頓致詞感性表示，今天大家能夠齊聚一堂，都是因為柯爾給予所有人機會，能夠持續參予比自身更大、更重要的事；他也稱讚柯爾一生致力於合作與融合的努力。

追悼儀式後，柯爾的棺木隨即送至他的出生地路德維希港（Ludwigshafen），在約1500位賓客與數千位民眾的悼念下與世長辭。