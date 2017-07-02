詹詠然聯手辛吉絲 直落二勝奪第5冠

台灣網球女將詹詠然今天和搭檔辛吉絲在伊斯特本網球賽女雙決賽，攜手以直落二勝出，收下兩人合作以來的第5座冠軍。

世界女子職業網球協會（WTA）總獎金81萬9000美元（約新台幣2484萬元）的伊斯特本網球賽，當地時間6月23日起在英國進行

詹詠然與瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）的組合，和澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）與德拉奎（Casey Dellacqua）的組合，這次在女子雙打賽事爭冠。

這場比賽開打後，詹詠然/辛吉絲前4局兩度保發也兩度破發，很快以4比0領先，但第5局起，巴蒂/德拉奎兩度突破詹詠然/辛吉絲的發球局，加上中間的1次保發，追到僅1局差距，所幸詹詠然/辛吉絲在第8局破發成功，第9局的發球局也成功拿下，先以6比3拿下首盤。

次盤雙方在前6局都保自己的發球局，以3比3戰成平手，第7局詹詠然/辛吉絲成功破發，以4比3領先，第8局、第9局雙方都守住自己的發球局，第10局詹詠然/辛吉絲遭破，雙方以5比5戰成平手，但詹詠然/辛吉絲隨即回破，並保住第12局的發球局，再以7比5鎖定勝利。

最終詹詠然/辛吉絲就以6比3、7比5擊敗對手，捧回本次賽事女雙冠軍。

詹詠然/辛吉絲這次比賽拿下的冠軍，是兩人攜手合作後的第5座冠軍，在此之前，兩人本季已先後拿下印地安泉、馬德里、羅馬與馬優卡網賽4座冠軍。