奈國強制驅離我駐處人員  外交部擬要求奈國駐台單位遷離台北

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今(1)天表示，奈及利亞政府昨(30)日派遣25名武警封鎖中華民國駐奈及利亞代表處，待我國駐處遷址後，會採取相應動作，要求奈及利亞駐華商務辦事處遷離台北市。

外交部表示，今(2017)年1月奈及利亞政府公開要求駐奈及利亞代表處搬離首都阿布加，並更改駐處名稱及縮減人員規模，3月31日更要求駐奈國代表趙家寶限期離境，否則無法保障安全，外交部基於維護駐外人員人身安全，已令趙家寶返國待命。



外交部說，奈國政府6月30日又派遣25名武警封鎖駐奈及利亞代表處，強制駐處人員離開代表處，在抗議無效後，為避免危及人身安全，已暫先離開辦公室。



外交部表示，駐奈及利亞代表處現仍有4人（由參事代理館務）在阿布加，近期已啟動搬遷到拉哥斯市相關作業，待完成遷址後，會採取相應動作，要求奈及利亞駐華商務辦事處遷離台北市。

外交部指出，奈及利亞政府前曾於2004年5月派武警封鎖我駐處長達5個月之久，當時經我方積極洽繫說明，終獲得奈國政府理解並同意我駐奈及利亞代表處續留在首都阿布加運作。

對於奈及利亞再次粗暴不理性作為，外交部表達嚴正抗議，並呼籲奈國政府停止採取極端做法，立刻撤離武警，改以理性對話方式處理本案。