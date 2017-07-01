香港回歸二十年  習近平：一國兩制是最佳方案

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）7月1日是香港回歸中國二十年，大陸國家主席習近平今(1)天上午在香港表示，一國兩制是解決歷史遺留的香港問題的最佳解決方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。

習近平29日在機場致詞表示，此行訪港有3個目的，包括熱烈祝賀香港特別行政區成立20周年，體現廿年來中央是香港的堅強後盾，以及謀劃未來，確保一國兩制行穩致遠。

中國國家主席習近平1日上午在灣仔香港會議展覽中心大會堂出席「慶祝香港回歸祖國20周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮」，致詞表示，一國兩制是中國的一個偉大創舉，是中國為國際社會解決類似問題提供的一個新思路、新方案。

習近平強調，在香港落實一國兩制會堅持兩點，一是堅定不移，不會變、不動搖，二是確保一國兩制在香港實踐不走樣、不變形。

而昨天晚上，香港特別行政區政府設宴款待來訪的習近平伉儷及其他隨行人員，習近平致詞時特別向港人提出「三個相信」：相信自己、相信香港和相信國家。

習近平表示，「祖國日益繁榮昌盛，不僅是香港抵禦風浪、戰勝挑戰的底氣所在，也是香港探索新路向、尋找發展新動力、開拓發展新空間的機遇所在。」



而昨晚，香港公民黨和民主黨也向北京官員遞交了3封致中國大陸國家主席習近平的公開信，內容提到港人對「一國兩制」信心不足。



官方香港電台引述公民黨立法會議員郭榮鏗說，這些信件的內容提到港人對「一國兩制」信心動搖、要求重啟政改及關注諾貝爾和平獎得主劉曉波的處境等。

但收受信件的大陸國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權向他表示，會把有關看法反映給北京中央領導人，但指香港應對「一國兩制」有信心。

習近平旋風式訪港三天，為避免中國領導人遇上示威等尷尬場面，香港警察以反恐保安為理由，動用逾9,000名員警來保護習近平伉儷，全面封鎖多個習近平出現的地方，令香港頓變禁區之城。

香港警方把習近平居住的酒店附近大片範圍，以及他出入的地方都列為禁區，並架設了大量逾兩米高的巨型水馬，在這些地方居住及上班的香港市民，出入時均需要登記及接受安檢。

此外，香港島區在這3天，亦有封路及改道措施，多達28個公車站及42條公車線有臨時改動安排，就連香港警方也提醒有關安排會對金鐘及灣仔北一帶交通有較大影響，呼籲駕車人士如無必要應盡量避免進入這些地區，惟由於香港市民仍要繼續上下班生活，這些安排被批評是嚴重擾民。