大學指考第一天  注意高溫防曬補充水分

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）今(1)日是大學指考第一天，考試科目為物理、化學和生物，氣象局提醒，指考這幾天天氣炎熱，建議考生穿著透氣輕鬆的服裝，並多補充水分、注意防曬。

106學年指定科目考試於7月1日至3日舉行，今(2017)年4萬7,300多人報考，比去年5萬多人報考要少，再創歷史新低，也是首度跌破5萬人，這次考試分別於29個考區、47個分區、1187個試場舉行，今天第一天考物理、化學、生物，物理科約2萬人選考，化學科約2萬1,000多人選考，生物科約1萬5,000多人選考。

各科考試時間均為80分鐘，各節考試開始前5分鐘打預備鈴，鈴響時即可入場，除因生病或特殊原因經監試人員同意外，入場後至考試開始60分鐘內不得離場，考試開始20分鐘後不得入場。

除了考試相關規則，有鑑每年考試都發生違規，大考中心再度提醒，考生應妥善保管好准考證，作答用黑色墨水筆，不可使用修正液等，更重要的是，「行動電話」等攜帶型裝置務必關機，通知與鬧鈴功能更要關掉，考試時不可隨身攜帶，以免發出聲響被監試人員記上違規，該科恐未得分先扣分。

根據中央氣象局預報，指考期間可能氣溫偏高，大考中心提醒，考場雖開放冷氣服務，但建議考生最好在各節休息時間適度補充水分，如因生病等原因，需在考試中飲水或吃藥，必須在考試前持相關證明並報備同意，水（需加蓋或裝瓶）及藥（物）品交監試人員保管，需用時再舉手請監試人員協助，以免違反規定而被扣分。

大考中心表示，考前如有咳嗽、發燒、流鼻水等感冒症狀，請戴口罩應試；病情嚴重者，可申請至備用試場應試；若於考試中途身體不舒服或要上廁所，可舉手向監試人員反映，在監試或試務人員陪同下離場治療或處理。

中央氣象局也提醒，指考這幾天都是高溫炎熱，可達攝氏33度到35度，午後有雷陣雨的發生機率，記得多喝水防中暑，攜帶雨傘備用。