年金改革三法通過  蔡英文：沒有人會因為改革而活不下去

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院臨時會昨(30)天通過年金改革三法，蔡英文總統昨下午在總統府發表談話感謝全台灣人民，並表示改革的順利成功代表台灣民主再次證明其價值，並且若連年金改革都做到了，就沒有什麼是做不到的。

立法院臨時會昨天通過年金改革三法，包括「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，以及「政務人員退職撫卹條例」等3項重大年金改革法案，蔡英文表示，這次修法完成後，預計可以為國庫省下1兆4000億元，把省下來的錢挹注基金，讓公教基金至少可以維持一個世代大概30年的財務穩健，「年金破產」這四個字終於可以不再是臺灣迫切的危機了。



蔡英文首先感謝所有的公教同仁，願意在國家最困難的時候共體時艱，再一次扮演中流砥柱穩住了國家。



蔡英文也感謝所有的臺灣人民，臺灣人民對改革的堅持是支撐政府最關鍵的力量，並證明了民主不再只是價值，更是解決爭議的方法。

蔡英文表示，這段時間各種壓力排山倒海的襲來，但是我們證明了，年金改革不是政府的地雷區，也不是絕對不能碰觸的禁忌，而且在蔡英文政府的年金改革中，「沒有人會因為改革而活不下去。」



蔡英文也希望「所有的責難就到我為止」，她會承擔所有壓力，呼籲社會大眾保持冷靜，尤其不要對特定的立法委員做非理性的言語攻擊。

最後並給予台灣人民鼓立，一個「政府付得起、退休領得到」、「現在領得到、未來也領得到」的永續年金制度，終於要在臺灣實現了，「如果連年金制度這麼困難，這麼複雜的改革，我們都能達成，還有什麼事情是臺灣人做不到的呢？」