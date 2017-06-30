全方位智能休旅「Ford Kuga勁化未來版」限量上市

樹立同級全方位安全智能休旅新標竿的New Ford Kuga，上市以來以全方位安全配備、先進智能科技與強悍動能深受全台消費者青睞，銷售成長超過三成。Ford自今日起再限量推出「Ford Kuga勁化未來版」，以售價NT$99.9萬元的EcoBoost®180時尚經典型為基礎，免費升級酷勁運動套件，包含勁速後擾流尾翼、勁極迎賓踏板、勁酷煞車踏板組，讓Ford Kuga十足勁化。

近年來露營等戶外生活風靡全台，消費者在追求更好的生活風格與品質時，更需考量擁有強悍動力、全方位安全及可靈活運用空間的休旅車。Ford Kuga自推出以來即以其優異的安全性及領先的渦輪動力技術深受台灣消費者喜愛，並且以豐富的智能科技配備領先同級車款。此次，Ford特別推出「Ford Kuga勁化未來版」，搭載包含勁速後擾流尾翼、勁極迎賓踏板、勁酷煞車踏板組等三大運動套件，酷炫奪目的運動化外觀，讓每一趟旅程都更加自信精采。

「Ford Kuga勁化未來版」搭載最新SYNC 3娛樂通訊整合系統，使用者可藉由8吋的電容式LCD彩色觸控螢幕體驗如智慧型手機般靈敏及便利的操作。透過車用電腦與智慧型手機連結，駕駛者雙手無須離開方向盤，即可輕鬆聲控撥打及接聽電話、傳送及聽取簡訊，真正達到目不離路的安心駕馭。此外，透過支援Apple CarPlay TM的iPhone 手機還可聲控操作Siri使用Apple Maps及撥放Apple Music、Spotify及KKBOX中的私藏音樂。在8支環艙臨場感揚聲器的包圍下，搭配全景式電動天窗，無論是盛夏的美好晴空或滿天星空的黑夜中，皆能享受不同情境卻輕鬆愜意的車室氣氛。

在實用科技配備上，以百萬以下車價便能提供消費者先進的Hands-free感應式電動尾門。當出遊前需搬運露營裝備而雙手皆被占據時，只需要在後保險桿中間下方晃動腳，偵測器將感應並自動開啟尾門，讓您輕鬆且聰明裝載出遊行囊。當行李較多或需要裝載大型戶外用具時，標配的車頂架還能輕鬆擴充更多置物空間，讓您毫無負擔地開啟探險旅程。