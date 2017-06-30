德國通過同婚法案 梅克爾投下反對票

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）德國總理梅克爾(Angela Merkel)總是能在正確的時間做出對的決策，不只能夠在外交上折衝樽俎，也能在內政上端出亮麗的成績，在川普當選美國總統後，更是被譽為「自由世界的新領導人」。

然而，這麼一位有能力的女性，儘管深受支持歐盟支持者的喜愛，她在傳統家庭觀念上仍然十分保守，離婚過一次的梅克爾，不只仍然使用其夫姓，對於近年來受到外界關注的同性婚姻問題，更是抱持著反對立場，儘管德國國會在今(30)日以393票贊成、266票反對通過立法支持同性婚姻，梅克爾卻是投下了反對票。

很多人一直認為，梅克爾是同性婚姻的擁護者，網路上甚至流竄著許多梗圖，宣稱梅克爾之所以不願意與英國首相梅伊(Theresa May)進行協商，是因為與梅伊聯手的愛爾蘭聯盟黨(DUP)抱持著傳統基督教觀念所致，然而，梅克爾所屬的基督教民主聯盟(CDU)也是一個在家庭觀念上抱持保守觀念的政黨。

梅克爾解釋，之所以反對同性婚姻，是因為她堅持相信，婚姻必需是由「一個男人」還有「一個女人」構成，因此決定在投票時投下反對票，這在社群媒體上引起軒然大波，許多人紛紛在推特上推文，對梅克爾身為「自由主義的英雄」卻反對同性婚姻表示難以置信。

她同時也說，雖然不支持同性婚姻，但是尊重國會最後投票的結果，希望人們可以學會在這次的投票中，尊重不同的聲音與意見。

新的德國法案將把婚姻的定義從「兩個不同性別者共組家庭」(Marriage is entered into for life by two people of the same sex)，改為「兩個同性或異性者共組家庭」(Marriage is entered into for life by two people of different or the same sex)，以此賦予同性戀者包括領養小孩等完整的婚姻權。

在此之前，從2001年到今(30)日的這段時間內，德國以相當於特別法的方式，給予這個同性戀族群一種等同、類似於婚姻的特殊「民事結合」(Civil Union)關係，以滿足在保守宗教規範下，難以組成家庭的同性族群，然而，這種有「隔離卻平等」味道的專法仍時常被詬病，終在法律修正案通過後得到變更。