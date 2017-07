德國通過同婚法案 梅克爾投下反對票

(台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導)德國總理梅克爾(Angela Merkel)總是能在正確的時間做出對的決策,不只能夠在外交上折衝樽俎,也能在內政上端出亮麗的成績,在川普當選美國總統後,更是被譽為「自由世界的新領導人」。

然而,這麼一位有能力的女性,儘管深受支持歐盟支持者的喜愛,她在傳統家庭觀念上仍然十分保守,離婚過一次的梅克爾,不只仍然使用其夫姓,對於近年來受到外界關注的同性婚姻問題,更是抱持著反對立場,儘管德國國會在今(30)日以393票贊成、266票反對通過立法支持同性婚姻,梅克爾卻是投下了反對票。

很多人一直認為,梅克爾是同性婚姻的擁護者,網路上甚至流竄著許多梗圖,宣稱梅克爾之所以不願意與英國首相梅伊(Theresa May)進行協商,是因為與梅伊聯手的愛爾蘭聯盟黨(DUP)抱持著傳統基督教觀念所致,然而,梅克爾所屬的基督教民主聯盟(CDU)也是一個在家庭觀念上抱持保守觀念的政黨。

梅克爾解釋,之所以反對同性婚姻,是因為她堅持相信,婚姻必需是由「一個男人」還有「一個女人」構成,因此決定在投票時投下反對票,這在社群媒體上引起軒然大波,許多人紛紛在推特上推文,對梅克爾身為「自由主義的英雄」卻反對同性婚姻表示難以置信。

她同時也說,雖然不支持同性婚姻,但是尊重國會最後投票的結果,希望人們可以學會在這次的投票中,尊重不同的聲音與意見。

新的德國法案將把婚姻的定義從「兩個不同性別者共組家庭」(Marriage is entered into for life by two people of the same sex),改為「兩個同性或異性者共組家庭」(Marriage is entered into for life by two people of different or the same sex),以此賦予同性戀者包括領養小孩等完整的婚姻權。

在此之前,從2001年到今(30)日的這段時間內,德國以相當於特別法的方式,給予這個同性戀族群一種等同、類似於婚姻的特殊「民事結合」(Civil Union)關係,以滿足在保守宗教規範下,難以組成家庭的同性族群,然而,這種有「隔離卻平等」味道的專法仍時常被詬病,終在法律修正案通過後得到變更。