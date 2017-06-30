細數回歸二十年 香港變了多少？(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）1997年7月1日的午夜，香港最後一任總督彭定康(Chris Patten)在維多利亞港搭乘遊艇離開，一小時後，香港特別行政區第一任行政長官董建華上任，香港特別行政區卸下大英帝國的國旗，換上中華人民共和國和香港旗幟，而遠在北京的天安門廣場上，煙火正大肆慶祝著香港回歸。

這一刻，英國結束了對香港150餘年的統治，取而代之是中國在「一國兩制」下的治理，當時國家主席江澤民曾承諾，「港人治港、高度自治，五十年不變」，可續行原有的資本主義、社會與經濟制度、生活方式與法律，但對走過了這20年的香港人民來說，北京政府的「一國兩制」似乎強調「一國」更甚於「兩制」，從政治、人權、經濟到語言似乎已慢慢被中國的方式入侵。

美媒Quartz細數二十年來香港所經歷的更迭起伏，透過香港人民與重大的香港時刻，呈現出已有細微、曖昧變化的中港關係。

1998年

當索羅斯利用資金對泰銖發動攻擊並橫掃東南亞後，將投機眼光放至香港，但港股儘管嚴重受挫，港元匯率卻僅受到小幅波動，能順利挺過外國投機客的攻擊須歸功於香港特區財政司司長曾蔭權。

2005年當香港特區第一任行政長官董建華因健康因素為由辭職，時任政務司司長的曾蔭權在行政長官補選中自動當選成為第二任行政長官。

但就在今(2017)年初，現年72歲的曾蔭權被裁定公職人員行為失當罪成，在高等法院被判囚20個月，不獲緩刑，於2月24日入獄服刑，成為香港首位判刑確定而入獄的行政長官；4月24日，高等法院上訴法庭批准曾蔭權以現金10萬港元保釋外出。

1999年

李嘉誠被富比士雜誌評選為香港首富，自那之後連續十九年都蟬聯首富寶座。李嘉誠出生於廣東，12歲時因抗日戰爭與家人逃難到香港，1950年以7千美元成立長江塑膠廠販賣塑膠花，之後轉投資房地產，於1971年成立長江實業集團，現在是全球市值第三大的房地產開發商。

2002年

2002年北京當局希望香港盡快落實《基本法》第23條有關「香港應立法禁止任何叛國等行為」的立法，但立法過程引起香港各界反彈，引爆50萬人參加七一大遊行，隔年相關立法被迫停止，而原先支持立法的保安局局長葉劉淑儀也請辭下台。

2003年

這一年首先爆發大規模SARS事件，共造成1,700多人染病、299人死亡，是香港近年最嚴重的疫情，而謝婉雯是這波疫情中首位因救治SARS病人而殉職的公立醫院醫生。

同年，香港喪失了兩位粵語音樂傳奇人物張國榮和梅艷芳，張國榮因飽受抑鬱之苦，在4月1日當天從自香港文華東方酒店墜樓身亡，年底梅艷芳因子宮頸癌併發肺衰竭病逝。

2005年

上千名世界各國反全球化民眾在2005年12月湧入香港，於香港主辦世界貿易組織第六次部長級會議時引爆反世貿遊行衝突，成為香港16年來首次騷亂，而衝突也涉及韓國農民，引發大批警察動員包圍示威者，12月17日警察甚至動用水柱、催淚瓦斯和胡椒噴霧驅散抗議群眾。

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