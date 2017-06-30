一例一休7月實施勞檢  勞動部長：該罰就罰

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）勞動部29日表示，一例一休7月將進入檢查期，《勞動基準法》新制規定包含宣導、輔導、檢查和檢查後協助改善等4大措施，實施策略部分則是持續強化專業輔導跟循序漸進分級檢查。

根據勞動部規劃，除將以宣導、輔導等多元措施協助事業單位調適符合法令外，檢查部份包含4種類別，分別是「分級檢查」針對過去3年高違規、高工時的高風險行業逐步實施。

「專案檢查」涉及重大勞動權益或影響層面廣泛者，按先前已排定的106年度專案檢查既定期程及對象實施，例如工讀生、派遣等14項特定對象或行業。上述兩類對象將優先檢查，並以「輔導先行」原則在檢查前辦理輔導說明。

「特定案件」經媒體披露、社會關注或違反情節重大的案件，為回應外界期待，將由地方主管機關即時派員檢查；「申訴案件」經勞工申訴或檢舉的事業單位，就陳情人檢舉事項實施檢查。

此外，對於受檢發現有違法情形且不知如何改善或有改善困難之事業單位，各地方主管機關於實施複查前，將會擇期派員就其違法事項提供臨場輔導，協助改善。

勞動部29日下午2時召集各縣市勞工機關至勞動部開會，討論7月檢查期將如何執行，勞動部長林美珠表示，已經跟各縣市政府達成協議，若雇主違規依法就會處理，「該罰就罰」。但林美珠也強調，如果檢查遇到裁罰問題時，違規個案依法處理，交由各縣市政府依照個案裁量。

林美珠強調，過去在宣導、輔導期，是遇到舊法必罰、新法暫不罰，但進入檢查期後，將不分新舊法，透過輔導、檢查方式，協助違法的業者改善直到合乎法令為止；至於全台的裁罰標準，勞動部將在7月初召開「全國勞動檢查員共識營」，齊一檢查尺度與步調。

但林美珠也表示，儘量不會「不教而殺」，很多縣市跟勞檢員都反應過去6個月的輔導跟宣導是很有成效的。



勞動部輔導期截至27日為止，舉辦18,531廠次的臨場輔導、1,058廠次申請輔導，以及舉辦135場次、7,656家企業參與的集體輔導，協助27,245家企業調適法令。