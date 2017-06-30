被譽為『大台北最炫高空餐酒館』的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，整個七月推出「濃香美味印尼菜」，由曾在印尼工作過的該廳大馬華裔主廚伍偉杰(Marcus Ng)掌杓，原味呈現印尼最受歡迎的多款佳餚，滋味馥郁、香氣撲鼻！Asia 49訂位專線為(02)7705-9717。

印尼全國遍佈大小火山，土壤肥沃，極適合種植香料，特產如豆蔻、石栗果仁、香草籽、丁香…等，同時也造就當地多以香料入菜的特性。Asia 49大馬主廚Marcus表示，馬來人祖先很多是從印尼移民而來，這也使二國菜餚不約而同大量使用香料，此外，Marcus又在峇里島工作過，因此他在設計「濃香美味印尼菜」的菜色時相當得心應手，最後他決定以爪哇菜為主軸，因其特色是香料多元以及口味較辣，正適合炎夏享用，提振胃口。

「濃香美味印尼菜」的菜色介紹如下。

加多加多炸蝦沙拉：是爪哇島的代表性料理，「加多加多」在印尼語有「混合」的意思，典型的加多加多沙拉，食材包括高麗菜、豆角、豆芽、胡蘿蔔、黃瓜、番茄、白煮蛋、炸豆腐、蝦餅…等，淋上特製花生醬後，就成為這道當地人氣小吃，可單吃也可搭配米飯食用。

伍主廚的版本，除了囊括上述多樣食材外，還特別加碼，將混合了草蝦、銀芽、蔥花、洋蔥做成的什錦炸蝦球，取代傳統蝦片，堪稱升級版的加多加多沙拉！而獨特的花生淋醬則沿用傳統配方，以烤過的花生粒、香茅、乾辣椒、干蔥、香草籽、茴香…等，全部混合打碎，再炒香，隨之加入椰糖、潘蘭葉、糖、椰奶、鹽調味，熬煮後冷卻即可使用。伍主廚說這道沙拉，非常適合印尼的熱帶型氣候，香濃味美的花生醬淋在顏色各異的食材上，好看又好吃，讓人食慾大開。

犇多牛尾湯：不同於大部分充滿香料氣味的印尼湯品，這道牛尾湯反其道而行，走小清新路線，也是伍主廚最喜歡的湯品之一。主廚表示，他國牛尾湯大多用番茄湯底，喝來過於濃郁，掩蓋了牛肉本身的甜潤，這道傳統的印尼湯品，卻正好將牛尾的獨特香氣全然呈現。

這湯的成敗關鍵在於牛尾品質，主廚特選自然放牧的澳洲牛，因其肉質緊實不過肥膩，牛尾切為2.5公分的長度，太薄久煮會過爛，太厚則口感不佳。主廚先將牛尾川燙去血水備用，另一邊則以奶油炒香大蒜、白胡椒、丁香、月桂葉、豆蔻粉…等香料，再將牛尾、西芹及牛高湯加入，熬煮3小時直至牛尾軟嫩，膠質盡出，最後再放入紅蘿蔔、番茄、馬鈴薯等蔬菜，上菜前還撒上一把炸干蔥及香菜籽。牛尾吃來膠質豐厚、鮮香適口，湯頭則是清爽甘甜、有滋有味。

甘比羊腿咖哩：這道菜的靈魂是Gulai，是一種濃厚、辛辣、狀似咖哩的黃色醬汁，最早起源於印尼的蘇門答臘，被認為是從印度咖哩衍生而來的一種「印尼式咖哩」，因為加了薑黃粉，所以醬汁呈黃色，Gulai被廣泛使用在爪哇菜、馬來菜、婆羅洲菜中，人們熟悉的「巴東牛肉」就是使用這種醬汁，食用時，通常搭配白飯或是薄餅(roti canai)。

伍主廚的甘比羊腿咖哩，選用500-600公克的紐西蘭無骨羔羊腿，以Gulai醬熬煮而成。首先，伍主廚以紅辣椒、大蒜、干蔥、白胡椒、茴香、薑、薑黃、南薑、烤過的石栗果仁和香草籽…等，全部混和打碎，再用油炒香，旋即加入撕碎的檸檬草及拍裂的香茅拌炒，接著加入丁香、肉桂棒、小豆蔻、羅勒籽、香茅…等熬製而成Gulai醬，再加入經過去膜、去筋、切成塊的羊肉丁一起熬煮，待醬色變深後，分次加入椰奶(因為椰奶久煮後容易油水分離，一旦分離後就難再融合，所以需要分次加入)，最後調鹽、和羅旺子濃汁即可。羊肉充分入味，吃來毫不腥羶，咖哩香氣滿點。