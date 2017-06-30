6月30日台灣各報頭條速報

聯合報：綠委保證 前瞻7月5日要過



聯合報30日報導，行政院所提「前瞻基礎建設特別條例草案」在立法院及社會上引發高度爭論，如何在立院審議通過，也成為各界關注的焦點。隨著年改法案的完成三讀，民進黨立委昨天向行政院保證，有信心在下週三（7月5日）前完成三讀。不過國民黨團已表示對政院版本不會輕易妥協，立院朝野對峙氣氛，一觸即發。



中國時報：趙藤雄再陷弊案 掏空遠雄人壽、建設



中國時報30日報導，遠雄集團董事長趙藤雄再陷弊案風暴！台北地檢署懷疑，趙藤雄涉嫌自2007年起多次安排新北市議員周勝考與兒子周韋翰的「勝益營造」等4家人頭公司承攬旗下遠雄人壽的工程，不僅隱匿遠雄人壽、遠雄建設的關係人交易，還浮報工程款中飽私囊超過1億元，趙另涉新北市土城、新莊等都市計畫弊案。



自由時報：涉弊、掏空 檢50路大搜索約談趙藤雄



自由時報30日報導，遠雄集團創辦人趙藤雄才因涉合宜住宅弊案，被判刑2年、緩刑5年確定；現又涉嫌將遠雄人壽保戶的資產當成私人金庫，以4間人頭公司承包遠雄人壽的工程，掏空遠雄人壽資產上億元，另涉新北市多項土地開發舞弊案；檢廉昨兵分50路搜索並約談趙藤雄等66人，漏夜偵辦中，陸續移送北檢複訊。



蘋果日報：趙藤雄再涉掏空遠壽 疑新北官員議員護航都更 約談66人



蘋果日報30日報導，營建霸主、遠雄企業團董事長趙藤雄再爆醜聞！曾任遠雄人壽董事長的趙，被檢調懷疑與部屬自2007年起藉人頭公司搶標遠雄人壽相關工程，並灌水顧問費涉掏空；另遠雄人壽取得新北市海山煤礦舊址旁土地申請都更欲造鎮，則疑有新北市議員周勝考護航，且有官員涉貪，檢廉昨兵分50路，搜索遠雄總部及新北市府等地，並以被告身分約談趙、周及市府城鄉局官員、證人等共66人，漏夜偵訊釐清。