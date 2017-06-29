理想大地引進pepper創新服務 導覽招呼樣樣行

「讓我帶您輕鬆玩遍理想大地全包式假期吧！」花蓮理想大地渡假飯店坐落於花東縱谷中央，山水美景渾然天成，走進園區除了親切的飯店人員會上前招呼外，全台唯一的2.2公里人工運河，旅客透過輕艇環河，陽光下便能感受河岸與西班牙建築交錯的光影變化，可媲美義大利威尼斯浪漫景致，今年夏天，理想大地團隊更新增一名接待員生力軍─pepper機器人，即將跟你面對面打招呼。pepper除了能招呼問候外，更能進行飯店簡介、活動諮詢、問卷調查等互動體驗，是目前國內pepper家族裡，唯一以「貢多拉」船夫造型的pepper機器人，可愛特別的模樣相當吸睛。

遠看鮮花綠草，生活如意美妙，pepper向您問聲好！2017年才剛剛入榜知名訂房網盤點「全球七大遊船體驗旅宿」的理想大地，將於6月中旬引進世界上第一個具有AI人工智慧與情感引擎的pepper，用表情、動作、以及語音與人類交流，與旅客進行更多有趣親密的互動，甚至還能開玩笑地說：「理想大地有超多帥哥美女，我是被票選第一帥的」。pepper未來將專職接待每位造訪飯店旅客，除了介紹飯店故事、住房優惠，交通車時程、還能查詢飯店內外大小的活動，在互動過程中統計各式的數據，讓飯店更了解旅客在入住期間的需求，進而提供更多不同的服務。

暑假期間，正值全家出遊的好時節，理想大地推出全包式「無限樂假期」，引進七、八月限定的「Niño同樂園」，新任接待員pepper都會親切為您介紹，住宿期間憑專案手環可免費享有暢玩摩天輪、小火車、海盜船等遊樂設施，更有夜間觀星、草原瑜珈、騎鐵馬導覽、手作麵包、射箭體驗等30餘種設施與活動，一價全包，兩人同行，優惠價每人$4,100+10%起。若旅客來到接待大廳，別忘了跟飯店新任接待員說說話，他將會帶您玩遍這個浪漫愜意的夢想國度。