台北葡萄酒展盛大展出 各大酒款競相爭艷

全台唯一的專業酒品交易會，第七屆「台北葡萄酒展」於2017年6月29日至7月1日在世貿三館盛大展出。網羅十九個國家，120國內外參展商、新舊世界酒莊，匯集國內外80%精釀啤酒品牌，搭配精緻美食賦予味蕾不凡饗宴。

台北葡萄酒展肩負著串起國內外葡萄酒供應鏈的交流使命，為國外酒莊、業界老師指名出席的展覽交易會，今年多元化的展出品項將引領消費者品酩各產區的風土滋味。有來自以色列、日本、西班牙、南非、澳洲、葡萄牙、智利、法國、美國等地的酒莊，國外參展家數、展出面積皆創歷屆新高。若您曾品飲過這些產區的酒款，在展會上這些產區的酒款風味將顛覆您的既定印象(詳見附件台北葡萄酒展年度嚴選新聞稿)。

日本酒的文化魅力 「本格燒酎」和「泡盛」

燒酎、泡盛、清酒傻傻分不清? 日本酒造組合中央會首次組團來台展出具有日本國酒美名的「本格燒酎」和「泡盛」。日本的「燒酎」和威士忌、白蘭地和伏特加一樣，是一種蒸餾酒。本格燒酎和泡盛的原料都在豐富多樣的日本氣候中生長。以單式蒸餾器進行一次蒸餾所製成，使原材料的風味得以融入蒸餾出的酒液之中。如此一來，酒的獨特香味和風味便能得以封存。

日本酒造組合中央會與十四家酒造連袂展出，活動現場可賞析日本國酒的魅力之外特別邀請到日本酒造組合中央會技術顧問須藤茂俊博士帶大家深入日本國酒的世界，從釀造過程到最佳的品飲方式。

優質新風味精釀啤酒專區 首度加入台北葡萄酒展

精釀啤酒（Craft Beer）起源於歐洲，興盛於美國，近年台灣刮起一股「精釀啤酒運動」精釀啤酒與市面上多數商業啤酒間最大的差異，主要在於成分與釀造過程為了呈現口味特色，傳達釀酒人的意志、技術及風格。使用傳統、單純的麥芽、酵母、啤酒花、水與水果釀造，在天然的素材中變化，創造各式各樣不同風味的啤酒。台北葡萄酒展集合40個精釀啤酒品牌，精釀啤酒愛好者千萬不能錯過。

『酒與味蕾講座』 品酒智識深度賞析葡萄酒文化

展會亮點『酒與味蕾講座』，邀請重量級講師登場，飛行釀酒師Eddie Mcdougall發起葡萄酒新興世界的討論會，一同窺看東方世界如何從消費者的角色踏上創造者的角色；耶路撒冷郵報的葡萄酒國際專欄作家Adam Montefiore 將介紹以色列5000年的釀酒史；Hanabi 居酒屋主廚歐子豪將分享日本的餐搭哲學；葡萄酒專欄作家莊才勳和您一同體驗西班牙CAVA氣泡酒的魅力；現在最夯最難的「盲品」讓清新作家王依亭帶您踏入盲飲入門；台灣第一的酒類專家王鵬帶您探討干邑白蘭地市場趨勢；台灣之光巴黎金獎釀酒師陳千浩，與您分享台灣埔桃酒的成功經驗，重量級講師全面制霸將頃力傳授酒類的智識文化。

此外，首屆的Winery Corner 酒類媒合會邀請台灣業者一同聆聽酒莊、酒款的特色，詳細介紹其細緻的釀造工藝與歷史。

王鵬酒類圖書館發表台灣品飲新象

酒類圖書展的攤位將展示數十種相關資料，並提供研究進修、酒廠參訪、深度旅遊等相關諮詢與疑難解答，並提供經典導讀與研究指引。攤位的發起人王鵬，將在攤位主持「免費學堂」，內容涵蓋各式酒類品飲與比較，希能提升酒類文化的研究與閱讀風氣。